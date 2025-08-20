ЧАТ ИГРЫ
Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.1 158 оценок

Bloober раздаст The Medium всем предзаказавшим Cronos: The New Dawn в Steam

monk70 monk70

Разработчики из польской студии Bloober Team запустили новую акцию. Все предзаказавшие грядущий хоррор от 3-го лица Cronos: The New Dawn в Steam получат предыдущую оригинальную игру студии The Medium совершенно бесплатно. Акция распространяется в том числе на тех, кто сделал предзаказ ранее. Предложение действует до выхода Cronos, то есть до 5 сентября.

Примите тени по обе стороны реальности. Оформите предзаказ на Cronos: The New Dawn в Steam до 5 сентября, чтобы получить The Medium и раскрыть тревожные тайны Марианны в заброшенном отеле «Нива».

Два мира, две переплетённые судьбы — исследуйте обе с этим ограниченным по времени предложением.
16
11
Комментарии: 11
Alex40001

что может быть хуже одной плохой игры? две плохие игры!

10
Гомер11

Два пшeкcкиx кaлa по цене одного. XD

7
Predator556

The Medium отличный психологический триллер. А Cronos: The New Dawn как я понял это dead space на максималках

My life is a game

ничего себе
круто
не зря предзаказал получается
еще и багом когда делюкс дешевле обычной)

5
J a r v i s

Мотивация не предзаказывать игру))

4
saa0891

Ну Delux версию можно за 3400 взять.

4
Петюша Петюшенька

Норм, медиум кстати интересная

3
PVV DIT

Видимо предзаказы не очень, раз так подстёгивают)

2
Alex40001

https://steamdb.info/app/2101960/charts/

3
slamm86

А мне сидеры раздадут.

1
Искусственный интеллeкт

теперь ясно, что за баба сидит внутри скафандра
Кроносос - это продолжение калового Медиума 😆

1