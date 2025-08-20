Bloober раздаст The Medium всем предзаказавшим Cronos: The New Dawn в Steam

Разработчики из польской студии Bloober Team запустили новую акцию. Все предзаказавшие грядущий хоррор от 3-го лица Cronos: The New Dawn в Steam получат предыдущую оригинальную игру студии The Medium совершенно бесплатно. Акция распространяется в том числе на тех, кто сделал предзаказ ранее. Предложение действует до выхода Cronos, то есть до 5 сентября.
Примите тени по обе стороны реальности. Оформите предзаказ на Cronos: The New Dawn в Steam до 5 сентября, чтобы получить The Medium и раскрыть тревожные тайны Марианны в заброшенном отеле «Нива».
Два мира, две переплетённые судьбы — исследуйте обе с этим ограниченным по времени предложением.
что может быть хуже одной плохой игры? две плохие игры!
Два пшeкcкиx кaлa по цене одного. XD
The Medium отличный психологический триллер. А Cronos: The New Dawn как я понял это dead space на максималках
ничего себе
круто
не зря предзаказал получается
еще и багом когда делюкс дешевле обычной)
Мотивация не предзаказывать игру))
Ну Delux версию можно за 3400 взять.
Норм, медиум кстати интересная
Видимо предзаказы не очень, раз так подстёгивают)
https://steamdb.info/app/2101960/charts/
А мне сидеры раздадут.
теперь ясно, что за баба сидит внутри скафандра
Кроносос - это продолжение калового Медиума 😆