Bloober раздаст The Medium всем предзаказавшим Cronos: The New Dawn в Steam

Разработчики из польской студии Bloober Team запустили новую акцию. Все предзаказавшие грядущий хоррор от 3-го лица Cronos: The New Dawn в Steam получат предыдущую оригинальную игру студии The Medium совершенно бесплатно. Акция распространяется в том числе на тех, кто сделал предзаказ ранее. Предложение действует до выхода Cronos, то есть до 5 сентября.

Примите тени по обе стороны реальности. Оформите предзаказ на Cronos: The New Dawn в Steam до 5 сентября, чтобы получить The Medium и раскрыть тревожные тайны Марианны в заброшенном отеле «Нива».



Два мира, две переплетённые судьбы — исследуйте обе с этим ограниченным по времени предложением.