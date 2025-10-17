ЧАТ ИГРЫ
Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.7 990 оценок

Bloober Team готовит демоверсию своего хоррора Cronos: The New Dawn

monk70 monk70

Похоже, в ближайшие дни игроки смогут оценить превью новой игры Bloober Team. Компания сообщила, что Cronos: The New Dawn скоро получит демоверсию и выпустила новый трейлер.

Cronos: The New Dawn — новейшая, полностью оригинальная разрботка краковской студии Bloober Team. Уже несколько недель пользователи ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 могут столкнуться с таинственной чумой и перенестись в эпоху коммунизма. Разработчики не скрывают, что, несмотря на хорошие первоначальные продажи, у них есть долгосрочные планы на игру, включая меры по увеличению продаж в долгосрочной перспективе.

Пока неизвестно, когда демоверсия станет доступна игрокам.

30
19
Комментарии:  19
Janekste

А смысл так рисковать? Если демка выйдет, тогда продажи ещё сильнее упадут, ибо игра просто никакущая и не игравшие это сразу увидят по демке. Точка.

18
Din Printer

Большинство мне кажется ,что уже потестили её бесплатно.

1
z8TiREX8z

Смысл есть, кто хотел, тот уже купил, а благодаря демо, у них еще может быть шанс продать игру. Да и с продажами там все норм.

1
Сонный Джо

Кто нибудь скажите им пожалуйста. Демку нужно выплакать до выхода полной игры, а не после...

9
Сонный Джо

Выпускать

1
z8TiREX8z

Можно и после. Не все же могут играть в день релиза. Зато если кто то решится в будущем сыграть в игру, у них будет возможность опробовать.

BigTrain
5
WretchedQuenby

нет , спасибо , не надо !!!!!!!!!

3
жифорсник

demo имеет смысл только игр имеющих denuvo или онлайн привзяку)

3
Юрий Пенкин

считаю что у каждой игры должна быть пробная версия

3
AlexZver

Зачем?

Все, кто хотел, уже отведали этого дерьмеца

3
ДЕНИСКА_омск

Мы уже зелёную-фулл-демо версию заценили, но консольщикам может и подмогнёт

2
Искусственный интеллeкт

а че так? 10 лямов игроков мало? или сколько вы там себе придумали?

2
WerGC

все кто хотел поиграл в расширенную демо,опоздали

2
