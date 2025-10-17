Bloober Team готовит демоверсию своего хоррора Cronos: The New Dawn

Похоже, в ближайшие дни игроки смогут оценить превью новой игры Bloober Team. Компания сообщила, что Cronos: The New Dawn скоро получит демоверсию и выпустила новый трейлер.
Cronos: The New Dawn — новейшая, полностью оригинальная разрботка краковской студии Bloober Team. Уже несколько недель пользователи ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 могут столкнуться с таинственной чумой и перенестись в эпоху коммунизма. Разработчики не скрывают, что, несмотря на хорошие первоначальные продажи, у них есть долгосрочные планы на игру, включая меры по увеличению продаж в долгосрочной перспективе.
Пока неизвестно, когда демоверсия станет доступна игрокам.
А смысл так рисковать? Если демка выйдет, тогда продажи ещё сильнее упадут, ибо игра просто никакущая и не игравшие это сразу увидят по демке. Точка.
Большинство мне кажется ,что уже потестили её бесплатно.
Смысл есть, кто хотел, тот уже купил, а благодаря демо, у них еще может быть шанс продать игру. Да и с продажами там все норм.
Кто нибудь скажите им пожалуйста. Демку нужно выплакать до выхода полной игры, а не после...
Выпускать
Можно и после. Не все же могут играть в день релиза. Зато если кто то решится в будущем сыграть в игру, у них будет возможность опробовать.
нет , спасибо , не надо !!!!!!!!!
demo имеет смысл только игр имеющих denuvo или онлайн привзяку)
считаю что у каждой игры должна быть пробная версия
Зачем?
Все, кто хотел, уже отведали этого дерьмеца
Мы уже зелёную-фулл-демо версию заценили, но консольщикам может и подмогнёт
а че так? 10 лямов игроков мало? или сколько вы там себе придумали?
все кто хотел поиграл в расширенную демо,опоздали