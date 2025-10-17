Bloober Team готовит демоверсию своего хоррора Cronos: The New Dawn

Похоже, в ближайшие дни игроки смогут оценить превью новой игры Bloober Team. Компания сообщила, что Cronos: The New Dawn скоро получит демоверсию и выпустила новый трейлер.

Cronos: The New Dawn — новейшая, полностью оригинальная разрботка краковской студии Bloober Team. Уже несколько недель пользователи ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 могут столкнуться с таинственной чумой и перенестись в эпоху коммунизма. Разработчики не скрывают, что, несмотря на хорошие первоначальные продажи, у них есть долгосрочные планы на игру, включая меры по увеличению продаж в долгосрочной перспективе.

Пока неизвестно, когда демоверсия станет доступна игрокам.