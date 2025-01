Bloober Team хочет сделать Cronos: The New Dawn своей лучшей игрой

Вскоре после выхода ремейка Silent Hill 2 Bloober Team анонсировала еще одну игру, которая является полностью новой ИС студии – Cronos: The New Dawn. Хотя многие детали еще не раскрыты, глава компании считает, что это будет их следующий хит.

Генеральный директор Петр Бабиено рассказал в интервью PAP Biznes, что Cronos: The New Dawn — это крупнейший на сегодняшний день полностью оригинальный и независимо издаваемый проект студии, который должен пойти по пути, заданному предыдущей игрой, и стать игрой в жанре ужасов, сосредоточенной больше на экшене, чем на психологии.

Премьера Silent Hill 2 открыла новую главу в истории Bloober Team. Таким образом, мы закрыли этап психологических хорроров, лишенных значимых игровых механик. Вместе со следующим тайтлом мы изменили ориентацию наших проектов с психологического хоррора на экшен-хоррор, что значительно расширяет группу потенциальных покупателей наших игр. Cronos: The New Dawn должна стать именно такой игрой. Это продукт, который станет нашим самым большим тайтлом, над которым мы когда-либо работали. Таким образом, Cronos: The New Dawn станет первым тайтлом (после SH2) из ​​нового портфолио нашей компании.



Несмотря на то, что у нас есть предложения от партнеров, которые хотели бы сотрудничать с нами, мы приняли решение о самостоятельной публикации. Это наш первый крупная проприетарная ИС, о которой мы хотим максимально заботиться.

Хотя Бабиено не захотел раскрывать точные оценки продаж, он ясно дал понять, что рассчитывает как минимум на миллион проданных копий Cronos: The New Dawn, поскольку это был первоначальный результат, достигнутый Silent Hill 2 за первую неделю. .

Мы не публикуем прогнозы, но вы видите, что наша последняя игра является для нас своего рода эталоном как по качеству, так и по восприятию рынком.

В то же время Бабиено признал, что Cronos: The New Dawn продолжает традиции таких игр, как The Callisto Protocol или Dead Space Remake, и призвана заполнить образовавшийся после них пробел в сегменте научно-фантастических хорроров.

Говоря о потенциале Cronos: The New Dawn, мы должны учитывать, насколько большой пробел образовался после выхода таких игр, как Dead Space. Когда на рынке дебютировала The Callisto Protocol, не имевшая высоких рейтингов из-за технических проблем, сопровождавших релиз, мы также увидели, насколько широко продавалась игра. Мы считаем, что у качественного научно-фантастических хорроров есть все шансы возглавить чарты.

Однако стоит отметить, что Cronos: The New Dawn — не единственный проект, поскольку компания также создает игры сторонних разработчиков, выпуск которых запланирован на период с 2025 по 2027 год под брендом Broken Mirror Games. Один из них планируется выпустить после дебюта Cronos, который запланирован на этот год.

Следующая игра, выпущенная после Cronos, станет одной из вторых игр, разработанных под брендом Broken Mirror Games. Мы уже давно работаем над несколькими проектами из этого портфолио и запланировали премьеры в этом сегменте на период 2025-2027 гг.

Bloober Team стремится стать ведущей компанией по производству игр в жанре ужасов, и Бабиено видит в этом нишу для студии. Таким образом, в настоящее время в компании работают около 250 человек, разделенных на две команды примерно по 100 человек.