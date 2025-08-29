Bloober Team хочет сделать Nintendo домом для хорроров

Многие студии создают хоррор-игры, но лишь немногие специализируются исключительно на хоррор-играх, как это делает Bloober Team. На этом пути у них было несколько неудач, но они явно находят свой путь после потрясающего ремейка Silent Hill 2 и, похоже, очередного успеха с грядущей игрой Cronos: The New Dawn, которая также выйдет на Nintendo Switch 2, наряду с другими консолями текущего поколения и ПК.

В интервью The Game Business генеральный директор Bloober Team Пётр Бабиено отметил, что студия не случайно решила выпустить Cronos на Nintendo Switch 2. Помимо того, что игра доступна тем, у кого нет возможности купить Cronos: The New Dawn на других платформах, Бабиено вырос на Nintendo и хочет вернуть эпоху, когда Nintendo была известна не только как место, где можно было найти детские и семейные игры.

Я пытаюсь воплотить в жизнь свои личные мечты. Я большой поклонник Nintendo. Я вырос на консолях Nintendo. Самые важные хорроры, такие как Eternal Darkness, Resident Evil 0, Resident Evil 4 были доступны на Nintendo GameCube. Это было золотое время для поклонников Nintendo. В каком-то смысле мы хотели бы открыть новую главу для Nintendo прямо сейчас.



У нас есть планы. Мы пока не можем поделиться своим видением будущего. Но поклонникам Nintendo определённо стоит обратить внимание на Bloober Team.

Бабьено предстоит долгий путь к достижению своей мечты, но, похоже, он не собирается сдаваться в ближайшее время. Он даже черпает вдохновение в японской компании, чтобы сохранить Bloober Team в трудные времена, которые сейчас переживает индустрия видеоигр.

Мы не сокращали сотрудников Bloober Team последние несколько лет. Это очень важно, потому что я верю, что если у нас есть команды, которые создают отличные игры и понимают нашу ДНК, создавать новые проекты гораздо легче. И я думаю, что это ещё одна параллель с Nintendo, поскольку у неё схожий подход к работе.



Мы не стремимся стать крупнейшим игроком на польской фондовой бирже. Наша цель — стать лучшим разработчиком хоррор-игр.