Bloober Team надеется, что Cronos: The New Dawn станет полноценной франшизой

Не так давно анонсированная разработчиками из студии Bloober Team sci-fi игра в жанре survival horror Cronos: The New Dawn вполне может оказаться лишь первой частью большой франшизы.

На вопрос IGN о том, есть ли у Cronos IP потенциал для дальнейшего развития после предстоящего релиза, режиссер и дизайнер Войцех Пьежко (Wojciech Piejko) заявил, что это является частью долгосрочных планов Bloober Team.

Определенно, определенно, определенно. Да, у нас есть определенные планы относительно Cronos, - сказал он.

В том же интервью Пьежко и со-режиссер Яцек Зиба рассказали о некоторых чертах Cronos: The New Dawn, которые стали для них источником вдохновения, отметив такие игры, как Dead Space, Resident Evil и Alan Wake.

Напомним, что Cronos: The New Dawn ожидается в следующем году на PS5, Xbox Series X/S и PC.