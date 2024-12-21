Bloober Team не исключает появления Cronos: The New Dawn на Switch 2: "Увидим, что произойдет в будущем"

Cronos: The New Dawn появится в следующем году на ПК и консолях текущего поколения. А с учетом того, насколько высокого уровня визуальной достоверности добивается Bloober Team, порт научно-фантастического ужастика на Nintendo Switch, в лучшем случае, невозможен. Но все же, можно ли рассчитывать на то, что игра все-таки выйдет для пока еще не анонсированной консоли нового поколения от Nintendo?

По словам директора и продюсера игры Яцека Зенбы, такой вариант не исключен. В недавнем интервью GamingBolt, на вопрос о возможном выходе Cronos на Switch 2, Зиенба не стал отрицать такую возможность, но и не назвал ничего конкретного.

«С нынешней Switch мы видели несколько диких волшебств с портами игр (The Witcher 3!?), так что кто знает, что может быть возможно на новой. Увидим, что нас ждет в будущем», - сказал он.

За последние годы Bloober Team выпустила на Switch немало тайтлов, включая Layers of Fear, Observer, Blair Witch и облачную версию The Medium. Вполне очевидно, что на платформе Nintendo у студии достаточно аудитории и вероятность релиза Cronos на Switch 2 выглядит достаточно высокой.