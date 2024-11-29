Bloober Team обещает удивить боевой системой в Cronos: The New Dawn; в игре будет сильный упор на сюжет и исследования

У геймдиректора студии Bloober Team, Войцеха Пьежко, состоялось интервью с сайтом MP1st, в котором он поделился некоторыми подробностями касательно боевой системы в предстоящем сурвайвл-хорроре Cronos: The New Dawn.

Пьежко говорит, что как и ранее, Bloober Team делает большую ставку на нарратив - в игре будет сильный упор на сюжет и исследования. Однако в случае с боевой системой разработчики подготовили для игроков нечто новое и необычное:

Я абсолютно согласен с теми, что игрока легче напугать, когда у него отсутствует возможность противостоять монстрам, но это не значит, что это невозможно сделать с оружием - игра просто нуждается в другом подходе.



Нужно уметь контролировать напряжение и понимать, что когда на экране появляются монстры и начинается бой, игрок чувствует облегчение и уже не думает о том, что скрывается в тени - инстинкт выживания берет верх. Ключом к успеху в этом случае является созидание.



К примеру можно создать великолепную атмосферу и эмоции перед боем или даже обмануть игрока, заставив его думать, что скоро на него нападут, а затем убедиться, что этого не произойдет.



Боевая система Cronos: The New Dawn ориентирована на стиль Resident Evil и Dead Space, но в душе мы - рассказчики, поэтому ожидайте, что сильный акцент будет сделан на сюжет и исследование. Персонаж полагается на костюмы, оружие и навыки, но он по-прежнему очень уязвим для чудовищ, скрывающихся в руинах старого мира. Врагов куда больше и игроку придется быть осторожным чтобы остаться в живых - ресурсы ограничены, а монстры очень сильны. Я не могу поделиться всеми подробностями на данный момент, но скажу так: в Dead Space вам приходилось отрезать конечности некроморфам, в Alan Wake вам приходилось использовать фальшфейер, а в Cronos вам придется...подождать, пока вы сами это увидите.

Релиз Cronos: The New Dawn состоится в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.