Bloober Team обновила финансовый рекорд благодаря успеху Cronos: The New Dawn

Польская студия Bloober Team подвела итоги 2025 года и зафиксировала лучший результат за всю свою историю. Компания существенно нарастила ключевые показатели, во многом благодаря удачному запуску своего нового проекта.

Согласно опубликованному отчету, годовая выручка разработчика выросла сразу на две трети по сравнению с предыдущим периодом и впервые достигла 149 млн злотых (около 41 млн долларов). При этом чистая прибыль продемонстрировала еще более впечатляющую динамику — она увеличилась в полтора раза, превысив 52 млн злотых (примерно 14,5 млн долларов).

Если ранее самым успешным по доходам считался 2024 год, когда студия выпустила ремейк Silent Hill 2, а по прибыльности лидировал 2021-й с релизом The Medium, то теперь оба этих достижения остались позади.

Главным драйвером роста стала игра Cronos: The New Dawn, вышедшая в сентябре 2025 года. Хотя конкретные финансовые показатели проекта не раскрываются, в компании отмечают, что он оказался крайне успешным и уже спустя несколько месяцев практически окупил затраты на разработку.

Глава Bloober Team Петр Бабено подчеркнул, что новый тайтл стал важной вехой для студии. По его словам, в ближайшее время разработчики сосредоточатся на продлении жизненного цикла игры и развитии собственной интеллектуальной собственности, что должно заложить основу для будущих проектов.