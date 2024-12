Bloober Team поделилась концепт-артами, саундтреком и новыми подробностями Cronos: The New Dawn

Студия Bloober Team опубликовала дневник разработки предстоящего сурвайвл-хоррора Cronos: The New Dawn. В нем разработчики подробнее рассказали о костюме протагониста, локациях и врагах, а так же показали концепт-арты и поделились музыкальными композициями из игры.

ПУТЕШЕСТВЕННИК ND-3576

Работа Путешественников вечна. Но инструменты, которые нам служат, — это всего лишь... грубая материя.

На концепт-арте изображен футуристический костюм Путешественника. В нем скрытно несколько сюрпризов - каждый из которых очень полезен, когда дело касается выживания в разоренной пустоши. Мир New Dawn часто будет подвергать испытанию снаряжение вашего Путешественника. Будь то напряженный бой, исследование, сбор ресурсов или путешествие по заброшенным частям города — функциональные возможности костюма и дополнительные технологии определенно пригодятся. Путешествия во времени и борьба с временными аномалиями не являются исключениями.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В NEW DAWN

Все граждане, приближающиеся к карантинной зоне сталелитейного завода, обязаны следовать правилам, установленным (…). Только подчиняясь им, мы победим чуму!

Сеттинг Cronos отправит игроков в Польшу 1980-х годов. Точное местоположение не является совпадением… некоторые разработчики из Bloober Team проезжают мимо этих самых достопримечательностей, когда едут на работу из города каждый день.

Bloober Team зародилась в Кракове, одной из бывших столиц Польши, поэтому этот город очень особенный для разработчиков. В Cronos можно будет исследовать New Dawn, район, в значительной степени вдохновленный Новой Хутой, одним из реальных районов Кракова. Район New Dawn сам по себе является памятником архитектуры брутализма. Когда-то это было место, наполненное людьми и жизнью, но когда произошло The Change, оно превратилось в пустую, бесплодную пустошь.

Места, которые игроки посетят в Cronos, также содержат массу деталей, связанных с польской культурой и историей, таких как элементы дизайна интерьера, автомобили и общая атмосфера Кракова, каким он был в 1980-х годах.

КОШМАРНЫЕ МЕРЗОСТИ

В записях о пациентах указаны несколько распространенных ранних симптомов: высокая температура; холодный озноб; обмороки; потеря аппетита; онемение конечностей; галлюцинации; резкое внезапное ухудшение зрения.

Враги, с которыми столкнется игрок, бродя по мрачным пустошам Новой Зари, рождены из остатков человечества. Разработчики хотят сохранить подробности об их происхождении и поведении для особого случая. Тем не менее, разработчики говорят, что в Cronos игроку нужно будет держать глаза открытыми и смотреть под ноги, поскольку опасность подстерегает за каждым углом.

Тихий сеанс сбора ресурсов может в мгновение ока превратиться в напряженную борьбу за выживание. И бой, и перемещение по миру потребуют сосредоточенности, тактического подхода и умения планировать заранее.

ПРОЛОЖИТЬ ПУТЬ, ВЕРНУТЬ ИХ…

Переживите кошмар будущего, чтобы спасти то, что осталось от прошлого.

Как агенту таинственного Коллектива, игроку предстоит путешествовать во времени, чтобы найти ключевых людей из прошлого и извлечь их сущности. Это путешествие было бы невозможно без ретро-футуристической технологии в их распоряжении.

Процесс извлечения осуществляется с помощью мощного инструмента, известного как Жнец, который прикреплен к перчатке Путешественника. Кроме того, игрок также станет свидетелем странных технологических артефактов в нескольких местах на протяжении всей игры.

Какую функцию они выполняют в мире, где таинственная катастрофа, по-видимому, уничтожила все человечество? И как они связаны с историей вашего персонажа и вашей общей миссией? Игрок найдет ответы на эти вопросы, проложив свой путь Путешественника...

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ИЗ ИГРЫ

Разработчики представили две официальных музыкальных композиции из саундтрека предстоящей игры в исполнении Аркадиуша Рейковски.

Релиз Cronos: The New Dawn состоится в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S