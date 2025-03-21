Bloober Team поделилась новыми подробностями экшен Cronos: The New Dawn

Несколько месяцев назад Bloober Team анонсировала экшен в жанре survival horror Cronos: The New Dawn. С тех пор мы узнали, в частности, что в игре «больше Resident Evil и меньше Silent Hill», а также увидели несколько концепт-артов. Как было объявлено ранее, Cronos: The New Dawn была представлена на FGS 2025.
Польская студия опубликовала дневник разработчиков, в котором разработчики игры рассказали о вдохновении, а также предоставили информацию, касающуюся главного героя, монстров и игрового мира.
В прошлом вы увидите мир во время бушующего Сдвига, глобального события, которое навсегда изменило человечество..... В будущем вы будете путешествовать по бесплодной пустоши, где каждый шаг - это борьба за выживание с опасными дегенератами. Чтобы выжить, вам придется использовать свои рефлексы и тактическое чутье. Вы берете на себя роль Путешественника, посланника загадочного Коллектива, которому поручено исследовать пустоши будущего, чтобы найти разломы во времени, благодаря которым вы перенесетесь в Польшу 1980-х годов. - говорится в описании игры.
Концепция скафандра главного героя символизирует глубоководного ныряльщика, который погружается не под воду, а сквозь время. Такой дизайн отражает опасности, с которыми он сталкивается, исследуя умирающий мир. Помимо экстремальных условий, в руинах таится еще более серьезная угроза - Сироты. Эти мутировавшие существа - извращенные остатки человечества и дань уважения Джону Карпентеру. Каждый вид сирот обладает уникальными способностями и стилем боя, что заставляет игроков адаптировать свою тактику при столкновениях. От многоконечностей до торсов с несколькими лицами и гигантских монстров с щупальцами.
«Ваша миссия - найти ключевые фигуры ушедшей эпохи, которые погибнут во время апокалипсиса через несколько лет. Соберите их сущности с помощью мощного коллекционера и возьмите их с собой в будущее», - говорится в пресс-релизе.
Разработчики подтвердили, что в игре появится возможность отрубать конечности врагам, но не в том же стиле, что и в Dead Space - боевая система будет иметь свою оригинальную концепцию. В бою мы сможем полагаться не только на обычное оружие вроде дробовиков или автоматов, но и на специальное снаряжение, например огнемет, который сыграет важную роль в уничтожении врагов. Также подтвержден ближний бой, что говорит о более разнообразном подходе к уничтожению чудовищных врагов.
Посмотрим, чем удивят нас авторы Silent Hill 2 Remake и The Medium. Одно можно сказать точно: Cronos: The New Dawn будет гораздо более насыщенной экшеном. Поиграем позже в этом году на PC, PlayStation 5 и Xbox X/Series.
Как в онлайн играх прям. Да и в жизни :)
Выглядит интересно, надеюсь статтеров как в СХ2 не будет
У меня очень большие надежды на эту игру! Ждем с нетерпением.
может игра получится хорошей и начнут разрабатывать Dead space 4, System shock 3 и ремейк Silent hill 1
Права у ЕА. bloober team не связаны с этим издателем и теперь спонсируются издателем Konami
Права на продолжение выкупили, если не путаю, Tencent
Вот это уже реалистично.
Если игра сильно хайпанёт и принесёт много прибыли, то крупные издатели посмотрят и вспомнят про свои хоррор-франшизы.
Когда Resident Evil 2 Remake сорвал банк, это открыло дорогу Dead Space Remake, Callisto Protocol, Silent Hill 2 Remake, Alone in the Dark Remake и вороху хорроров от инди-студий в стиле оригинального RE2
Могут вложить неоправданно много средств в продакшен и утонуть.
Dead Space Remake не окупился. Продолжение (ремейк 2 части) отменено/заморожено (нужное подчеркнуть). И 1 миллион проданных копий не окупил игру. Т.е. там бюджет и маркетинг были большие.
Callisto Protocol провалился и потопил свою же игростудию.
Ремейк Alone in the Dark не окупился и также потопил игростудию.
Если вспомните про Alan Wake 2, то там тоже всё нехорошо. Игра, технически, всё ещё не окупилась. Может быть, если звёзды сойдутся, то инклюзивное и талантливое детище Remedy (и любителя мюзиклов Сэма Лэйка) окупится в этом году.
Главное чтоб стрельбу подтянули ,а не как в sh2
Пiздoликий персонаж выглядит странно
Шикарная новость! Показ геймплея меня порадовал, хоть и не много но зато есть хоть что то в отличии от Silent Hill f спустя 2 года её анонса где показа лишь киношный ролик.