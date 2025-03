Bloober Team поделилась новыми подробностями экшен Cronos: The New Dawn

Несколько месяцев назад Bloober Team анонсировала экшен в жанре survival horror Cronos: The New Dawn. С тех пор мы узнали, в частности, что в игре «больше Resident Evil и меньше Silent Hill», а также увидели несколько концепт-артов. Как было объявлено ранее, Cronos: The New Dawn была представлена на FGS 2025.

Польская студия опубликовала дневник разработчиков, в котором разработчики игры рассказали о вдохновении, а также предоставили информацию, касающуюся главного героя, монстров и игрового мира.

В прошлом вы увидите мир во время бушующего Сдвига, глобального события, которое навсегда изменило человечество..... В будущем вы будете путешествовать по бесплодной пустоши, где каждый шаг - это борьба за выживание с опасными дегенератами. Чтобы выжить, вам придется использовать свои рефлексы и тактическое чутье. Вы берете на себя роль Путешественника, посланника загадочного Коллектива, которому поручено исследовать пустоши будущего, чтобы найти разломы во времени, благодаря которым вы перенесетесь в Польшу 1980-х годов. - говорится в описании игры.

Концепция скафандра главного героя символизирует глубоководного ныряльщика, который погружается не под воду, а сквозь время. Такой дизайн отражает опасности, с которыми он сталкивается, исследуя умирающий мир. Помимо экстремальных условий, в руинах таится еще более серьезная угроза - Сироты. Эти мутировавшие существа - извращенные остатки человечества и дань уважения Джону Карпентеру. Каждый вид сирот обладает уникальными способностями и стилем боя, что заставляет игроков адаптировать свою тактику при столкновениях. От многоконечностей до торсов с несколькими лицами и гигантских монстров с щупальцами.

«Ваша миссия - найти ключевые фигуры ушедшей эпохи, которые погибнут во время апокалипсиса через несколько лет. Соберите их сущности с помощью мощного коллекционера и возьмите их с собой в будущее», - говорится в пресс-релизе.

Разработчики подтвердили, что в игре появится возможность отрубать конечности врагам, но не в том же стиле, что и в Dead Space - боевая система будет иметь свою оригинальную концепцию. В бою мы сможем полагаться не только на обычное оружие вроде дробовиков или автоматов, но и на специальное снаряжение, например огнемет, который сыграет важную роль в уничтожении врагов. Также подтвержден ближний бой, что говорит о более разнообразном подходе к уничтожению чудовищных врагов.

Посмотрим, чем удивят нас авторы Silent Hill 2 Remake и The Medium. Одно можно сказать точно: Cronos: The New Dawn будет гораздо более насыщенной экшеном. Поиграем позже в этом году на PC, PlayStation 5 и Xbox X/Series.