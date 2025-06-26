Bloober Team подтвердила, что Cronos: The New Dawn получит глобальный релиз на физических носителях для PC и PS5

Недавно стало известно о том, что предстоящий хоррор Cronos: The New Dawn от Bloober Team получит физическое издание для PS5 в Северной и Южной Америке:

Тем не менее, оставался открытым вопрос - выйдет ли коробочное издание в других регионах? Теперь стало ясно - да, выйдет: Bloober Team официально подтвердила партнёрство с Bandai Namco Europe Entertainment S.A.S.. В рамках соглашения физическая версия игры появится в Европе, Австралии и странах Ближнего Востока - на PS5 и PC.

Глава студии Пётр Бабьено отметил, что договор с Bandai Namco рассчитан на 5 лет и охватывает ключевые аспекты: производство, маркетинг и распространение. Он подчеркнул важность присутствия на рынках, где физические носители всё ещё востребованы, а сотрудничество с уважаемым международным партнёром - шаг к расширению влияния Bloober Team.

Релиз игры запланирован на эту осенью для PC, PS5 и Xbox Series X/S.