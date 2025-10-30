Bloober Team показал новый трейлер Cronos: The New Dawn с хэллоуинским контентом

Хэллоуин стремительно приближается. В честь этого Bloober Team удивила игроков новым дополнением к своей последней игре, Cronos: The New Dawn.

Новейшая игра краковской студии сначала получила демоверсию на ПК, а затем и первую акцию в PlayStation Store, которая снижает цену на консольную версию Sony на 15%. Но это ещё не всё.

Новые бесплатные костюмы для главной героини добавлены на все устройства, где доступна игра Cronos: The New Dawn (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2).

Кроме того, в Steam, Xbox Store, Epic Games Store, GOG.com и Nintendo eShop действует скидка 15%.