Bloober Team показала кадры хоррора Cronos: The New Dawn

Bloober Team не останавливается на достигнутом после успешного релиза ремейка Silent Hill 2 и работает над несколькими проектами. Один из них - Cronos: The New Dawn, научно-фантастическая игра в жанре survival horror, анонсированная в октябре 2024 года, которая должна дебютировать на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S в этом году. На сегодняшней выставке Future Games Show: Spring Showcase 2025 был показан новый геймплей.

Cronos: The New Dawn отличается от большинства других игр подобного рода благодаря сеттингу. Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем, а главный герой может использовать искривление времени, чтобы перенестись в Польшу 1980-х годов.

Разработчики верят, что их новая работа наконец-то заставит геймеров вернуть доверие к ним, которое было подорвано еще до выхода ремейка SH2 и частично восстановлено вместе с ним. Так ли это? Есть много признаков того, что им это удастся, ведь Cronos: The New Dawn обещает быть захватывающим и довольно страшным приключением. Кто знает, может быть им удастся заполнить пробел, оставленный серией Dead Space.