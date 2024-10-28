Bloober Team поначалу беспокоило сходство Cronos: The New Dawn с ремейком Dead Space и Callisto Protocol

На прошлой неделе на мероприятии Microsoft Partner Preview студия Bloober Team, создавшая ремейк Silent Hill 2 для Konami, удивила всех, представив новую игру в жанре хоррор под названием Cronos: The New Dawn.

Если вы видели трейлер игры, то могли заметить сходство между ней и франшизой Dead Space от EA, и даже The Callisto Procotol от Striking Distance Studios (что вполне объяснимо, учитывая, что разработкой The Callisto Protocol руководил соавтор франшизы Dead Space).

Студия знает о сходстве и даже признала в интервью IGN, что Dead Space был одним из источников вдохновения для Cronos. В том же интервью игровой директор Cronos Яцек Зиба рассказал, что разработка новой хоррор-игры началась в 2021 году, еще до того, как была закончена The Medium. Он даже признался, что поначалу команда разработчиков опасалась сходства между Cronos и ремейками Dead Space и The Callisto Protocol, которые уже находятся в разработке и должны были вскоре выйти:

В какой-то момент мы забеспокоились. Когда мы начинали разработку, никто не знал о ремейке Dead Space. А в Callisto нам было очень любопытно как разработчикам, так и геймерам: как это будет играться, будет ли это духовный наследник Dead Space. Что касается геймплея, то он был не очень хорошим.



Так что мы немного успокоились, мол, «ладно, это не новый новаторский хоррор на выживание, у нас еще есть шанс». А в случае с ремейком Dead Space было просто потрясающе сыграть в него снова, понять, как это сделано, и понять, чем это может помочь нам в разработке. Так что, безусловно, два интересных момента, но в основном мы просто чему-то научились, а не унывали на своем пути.



Мы не мыслим категориями типа: «Хорошо, людям не нравится Callisto или людям не нравится Dead Space Remake, так что теперь у нас проблема». Просто мы делаем нечто отличное от этих двух игр».

— Яцек Зиба, игровой директор, Cronos: The New Dawn

Что касается двух вышеупомянутых франшиз, то пока не сообщается, будет ли выпущен ремейк Dead Space 2. Хотя EA еще не опубликовала официальные данные о продажах, издатель опроверг слухи о том, что хоррор-игра плохо продавалась, а потому и ремейк для сиквела не был одобрен. И если вероятность появления ремейка для сиквела Dead Space еще есть, то о The Callisto Protocol этого сказать нельзя.

Игра не только не получила положительных отзывов, но и не была успешной в коммерческом плане. Впрочем, вселенная игры до сих пор жива и здравствует, так как компания Striking Distance взяла ее за основу для своей новой sci-few roguelike игры Redacted, релиз которой состоится уже на этой неделе.

Остается только надеяться, что в следующем году Bloober продолжит свой вектор развития: от Silent Hill 2 до Cronos: The New Dawn, релиз которой запланирован на следующий год.