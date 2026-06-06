Bloober Team представила дополнение Cronos: Lazarus для Cronos: The New Dawn

На странице Steam появилось дополнение Cronos: Lazarus для научно-фантастического экшена Cronos: The New Dawn. Разработкой проекта занимаются Bloober Team и PixelAnt Games, а издателем выступает Bloober Team SA. Дата выхода дополнения пока не объявлена.

События Cronos: Lazarus развернутся в уже знакомом мире основной игры, однако в центре сюжета окажется новый главный герой. Игрокам предстоит взять на себя роль Следопыта, который со временем станет Смотрителем. Персонаж оказывается изолирован от Объединения и отправляется на выполнение секретной миссии, связанной с пробуждением утраченной Сущности.

Авторы отмечают, что дополнение будет заметно отличаться от основной игры по темпу игрового процесса. Если в Cronos: The New Dawn акцент делался на более методичном и тактическом подходе к выживанию, то в Cronos: Lazarus разработчики сделали ставку на динамичные и агрессивные сражения. Смотритель обладает высокой мобильностью и расширенным набором боевых возможностей, что позволит активнее действовать в столкновениях с противниками.

Одной из ключевых особенностей дополнения станет новый охотник, который будет преследовать главного героя на протяжении истории. По словам разработчиков, противник сопоставим по возможностям со Смотрителем и способен использовать собственные тактики для охоты. Для противостояния ему игроки смогут применять различные навыки, включая маскировку, установку приманок и использование технологического снаряжения.

Сюжет дополнения будет посвящён событиям прошлого героя и выполнению миссии, связанной с так называемым протоколом Лазарь. По мере прохождения предстоит раскрывать детали истории персонажа и его отношений с Объединением.

Согласно информации на странице Steam, Cronos: Lazarus рассчитана на одиночное прохождение и получит полную поддержку контроллеров. На данный момент поддержка русского языка не заявлена.