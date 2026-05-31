Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.7 1 183 оценки

Bloober Team представит Cronos: Lazarus на следующей неделе - это может быть дополнение или сиквел

monk70 monk70

Утечка информации, возможно, дала нам возможность заглянуть в один из новых проектов Bloober Team, который может быть представлен на предстоящих конференциях, учитывая появление загадочной игры Cronos: Lazarus, о которой в сети появилась статья на IGN, а затем была быстро удалена.

Учитывая большое количество проектов, находящихся в разработке у польской команды, весьма вероятно, что в ближайшие дни появятся какие-то новости, и, по сути, эта загадочная игра должна быть анонсирована 6 или 7 июня, вероятно, во время Summer Game Fest.

Судя по названию, это может быть сиквел в рамках франшизы, но, учитывая короткий промежуток времени с момента выхода Cronos: The New Dawn, более вероятно, что это дополнение.

Недавно стало известно, что Bloober Team разрабатывает целых семь игр, что также привело к значительному расширению студии, и в ближайшее время ожидается выход нескольких новых игр.

Искусственный интеллeкт

в самом начале игры, где меню, если прислушиться - будет такой пронзительный дребезжащий звук, как из трубы. так вот - это пердеж этой бабы из игры в скафандер!!! вот теперь живите с этим, любители Кроноса. каждый раз в меню будете меня вспоминать 🤣😂

Denv3r 13

Круть!!! Опять платину надо будет закрыть! Шикарная игра! Мамкиным корзиночкам не понравилась...

A E

я как-то сидел в баре, а рядом чел рассказывал друзяшкам "путешествия во времени, коммунисты, панки, монстры" - "чел кукуху отпил" думал я, а это оказался сюжет Хроноса.

