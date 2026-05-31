Bloober Team представит Cronos: Lazarus на следующей неделе - это может быть дополнение или сиквел

Утечка информации, возможно, дала нам возможность заглянуть в один из новых проектов Bloober Team, который может быть представлен на предстоящих конференциях, учитывая появление загадочной игры Cronos: Lazarus, о которой в сети появилась статья на IGN, а затем была быстро удалена.

Учитывая большое количество проектов, находящихся в разработке у польской команды, весьма вероятно, что в ближайшие дни появятся какие-то новости, и, по сути, эта загадочная игра должна быть анонсирована 6 или 7 июня, вероятно, во время Summer Game Fest.

Судя по названию, это может быть сиквел в рамках франшизы, но, учитывая короткий промежуток времени с момента выхода Cronos: The New Dawn, более вероятно, что это дополнение.

Недавно стало известно, что Bloober Team разрабатывает целых семь игр, что также привело к значительному расширению студии, и в ближайшее время ожидается выход нескольких новых игр.