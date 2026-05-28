Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.7 1 181 оценка

Bloober Team работает над CRONOS Lazarus

monk70 monk70

Польская студия, выпустившая Cronos: The New Dawn в прошлом году, в настоящее время работает над несколькими проектами. В список входят Layers of Fear 3, эксклюзив для Switch 2, и ремейк первой части Silent Hill.

Однако Bloober Team также работает над ещё одним проектом. Его название просочилось в сеть через китайскую социальную сеть Weibo. Он называется CRONOS Lazarus. Пока неизвестно, будет ли это совершенно новая игра или DLC для Cronos: The New Dawn.

Bloober Team пока ничего не сообщила по этому поводу.

A E

зашибоба

WerGC

ну нах

Искусственный интеллeкт
и ремейк первой части Silent Hill

это единственное, что реально стоит ждать. всё остальное - пустая трата времени и сил