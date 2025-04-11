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Cronos: The New Dawn 2025 г.
Экшен, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.4 85 оценок

Bloober Team сообщила о том, что 16 апреля поделится новыми подробностями Cronos: The New Dawn

AceTheKing AceTheKing

Студия Bloober Team сообщила о том, что уже 16 апреля поделится большим количеством информации касательно своего предстоящего хоррора Cronos: The New Dawn.

В Cronos: The New Dawn показано мрачное будущее Восточной Европы: случился катаклизм, навсегда изменивший облик цивилизации. Загадочный Странник вынужден блуждать по пустошам будущего, выслеживая временные аномалии — порталы в Польшу 80-х годов прошлого века.

Релиз Cronos: The New Dawn состоится в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

17
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
askazanov

Интересно

2
My life is a game

люблю фильмы/игры с путешествиями во времени - плюс компания имеет хорошую репутацию после ремейка хилла - осталось подождать побольше геймплея и можно покупать

2
Александр Гоголев

получается посмотрим на новых даунов

2
Джоэл Миллер

Меня больше интересует, когда они выпустят DLC "Born from a Wish" к Silent Hill 2🤔