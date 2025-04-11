Bloober Team сообщила о том, что 16 апреля поделится новыми подробностями Cronos: The New Dawn

Студия Bloober Team сообщила о том, что уже 16 апреля поделится большим количеством информации касательно своего предстоящего хоррора Cronos: The New Dawn.
В Cronos: The New Dawn показано мрачное будущее Восточной Европы: случился катаклизм, навсегда изменивший облик цивилизации. Загадочный Странник вынужден блуждать по пустошам будущего, выслеживая временные аномалии — порталы в Польшу 80-х годов прошлого века.
Релиз Cronos: The New Dawn состоится в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Интересно
люблю фильмы/игры с путешествиями во времени - плюс компания имеет хорошую репутацию после ремейка хилла - осталось подождать побольше геймплея и можно покупать
получается посмотрим на новых даунов
Меня больше интересует, когда они выпустят DLC "Born from a Wish" к Silent Hill 2🤔