Bloober Team сообщила о том, что 16 апреля поделится новыми подробностями Cronos: The New Dawn

Студия Bloober Team сообщила о том, что уже 16 апреля поделится большим количеством информации касательно своего предстоящего хоррора Cronos: The New Dawn.

В Cronos: The New Dawn показано мрачное будущее Восточной Европы: случился катаклизм, навсегда изменивший облик цивилизации. Загадочный Странник вынужден блуждать по пустошам будущего, выслеживая временные аномалии — порталы в Польшу 80-х годов прошлого века.

Релиз Cronos: The New Dawn состоится в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.