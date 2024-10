Bloober Team создает Cronos: The New Dawn в духе Sci-Fi, чтобы не наступать на пятки ремейку Silent Hill 2

Bloober Team задумала предстоящую Cronos: The New Dawn как научно-фантастический хоррор на выживание, стараясь не наступать на пятки своему недавно вышедшему ремейку Silent Hill 2.

Войцех Пежко , режиссер и дизайнер Cronos: The New Dawn рассказал IGN, что после выпуска The Medium и начала работы над проектом, ставшим в итоге Cronos, в Bloober решили отойти от более «приземленного» сеттинга, чтобы выделить игру на фоне Silent Hill 2.

"Мы, разумеется, знали, что делаем игру по Silent Hill, поэтому не хотели пересекаться с, скажем так, более приземленной историей", - сказал Пежко. "Так что мы сказали: "Хорошо, мы будем делать это, так что нам нужно двигаться куда-то еще, чтобы у нас был другой мир, чтобы не повторяться". Вот так и появился Cronos.

По словам Пежко, студия с нетерпением ждала возвращения к научной фантастике после релиза Observer в 2017 году. Анонс Cronos состоялся всего через несколько дней после того, как состоялся релиз ремейка Silent Hill 2. Это научно-фантастический хоррор на выживание, события которого разворачиваются в безжалостном постапокалиптическом будущем на территории Польши 1980-х годов.

Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на ПК в 2025 году, правда, о конкретной дате релиза пока ничего не сообщается.