Bloober Team утверждала, что не боится конкуренции с Hollow Knight: Silksong - разница в онлайне составила 122 раза

В отличии от большинства создателей инди-игр, которые предпочли перенести свои игры подальше от релиза Hollow Knight: Silksong, Bloober Team была уверена в своих силах, заявив, что не боится конкуренции хоррора Cronos: The New Dawn с игрой от Team Cherry:

Но похоже, что самоуверенность польской студии в итоге вышла им боком: релиз Hollow Knight: Silksong буквально снёс в информационном пространстве хоррор от Bloober Team. Разница в пиковом онлайне в Steam между двумя проектами составила колоссальные 122 раза - 562,8 тысячи игроков у Hollow Knight: Silksong против всего 4660 игроков у Cronos: The New Dawn.

Скорее всего, теперь Bloober Team будет осторожнее относиться к своим конкурентам при выпуске следующих игр.