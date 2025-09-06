Bloober Team утверждала, что не боится конкуренции с Hollow Knight: Silksong - разница в онлайне составила 122 раза

В отличии от большинства создателей инди-игр, которые предпочли перенести свои игры подальше от релиза Hollow Knight: Silksong, Bloober Team была уверена в своих силах, заявив, что не боится конкуренции хоррора Cronos: The New Dawn с игрой от Team Cherry:
Но похоже, что самоуверенность польской студии в итоге вышла им боком: релиз Hollow Knight: Silksong буквально снёс в информационном пространстве хоррор от Bloober Team. Разница в пиковом онлайне в Steam между двумя проектами составила колоссальные 122 раза - 562,8 тысячи игроков у Hollow Knight: Silksong против всего 4660 игроков у Cronos: The New Dawn.
Скорее всего, теперь Bloober Team будет осторожнее относиться к своим конкурентам при выпуске следующих игр.
Блуберы не разгоняли свою игру несколько лет и это не какая-то серия, которую фанаты активно обсуждают, чтобы она вызвала такой ажиотаж на релизе. Они и не имели ввиду, что не боятся конкуренции в плане онлайна, а просто знали, что так будет и не боялись выпускать одновременно. Игра низкобюджетная и крайне неплохая, тем более учитывая насколько скудный сейчас жанр сурв-хоррора, она более чем отлично вписывается в него, надеюсь получат окуп свой заслуженный и сделают еще какой-то проект покрупнее и более бюджетный
А Team Cherry разгоняли? По моему, они как раз все эти годы сидели тихо и не отсвечивали. А вот поляки свою поделку последний год хайпили как раз весьма усиленно.
низкобюджетная 27милионов ....
Усиленно хайпили выпускайя трейлеры на игровых выставках? Очень сильный хайп)
Тем более учитывая сколько нытиков у данного жанра (сурвайвл-хорроров), почти все игры будут обречены на такой резуальтат, Резиденты единственные смогу маркетинговую планку держать.
как бы они ах**вшие 60 баксов за игрульку которая и близко не валялась с таким ценником
Всё верно. Разница в $50. Но ещё и хорроры не для всех. А Hollow Knight: Silksong я так понял для всех возрастов. Плюс я лично знаю людей, которые любят 2D игры т.к. там не надо разбегаться во все стороны в трёхмерном пространстве.
очереная "игра" с реалистично графикой, которая нифиг не вперлась, только одни растраты, сколько раз вам повторять главное не гарфон, а геймплей и т.д.
Геймплей отличный, практически закончил игру. Не нравятся хорроры - проходим мимо.
Игры разные по жанрам, а значит, и аудитория у них разная. Cronos найдёт свою публику.
Это что конкуренты? Как Call of Duty и Battlefield? Сравнивать пиксельное инди за 20$ и АА за 60$ нужно быть полным дебилом.