Bloober Team уже работает на крупным проектом помимо ремейка Silent Hill

Недавно состоялась встреча инвесторов с руководством Bloober Team, в ходе которой акционеры польской компании, а также поклонники видеоигр, смогли узнать много интересного.

Подтверждено, что Cronos: The New Dawn хорошо продаётся на старте. По состоянию на 8 сентября было продано более 200 000 копий проекта исключительно в цифровой версии. Согласно последним данным и информации, предоставленным компанией, на Steam приходится около 25% выручки, при этом игра пользуется большей популярностью на PlayStation и Xbox.

Разработчики пока не располагают подробными данными о продажах физических копий, поэтому можно предположить, что с их выходом мы также получим более точную информацию о чистых продажах. Однако, по словам руководства, Cronos, как ожидается, принесет Bloober Team значительную прибыль (это собственный проект студии, а не заказной, как Silent Hill 2 Remake):

Было добавлено, что Cronos The New Dawn в настоящее время распродаётся в коробочных версиях на NS2.

Генеральному директору также задали вопрос о том, может ли гигант индустрии поглотить Bloober Team, на что он ответил:

Многие игроки отрасли интересуются Bloober Team. В настоящее время мы остаёмся независимыми, но ничего не исключаем.

Стало известно, что команда, стоящая за Cronos The New Dawn, уже работает над новой игрой:

Cronos — наша первая крупная ИС. Команда, стоящая за ней, уже начала работу над новым проектом, но мы определённо планируем развивать эту ИС в будущем, охватывая различные области применения. Мы возлагаем на неё большие надежды.

Говоря об играх, Bloober Team подтвердила, что работает над пятью играми. Два основных проекта — упомянутый выше и Silent Hill 1 Remake. Кроме того, в разработке находятся ещё пять сторонних проектов.

Также было добавлено, что мы можем ожидать анонсов новых игр Bloober на крупных отраслевых мероприятиях.