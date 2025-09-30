Bloober Team уже работает на крупным проектом помимо ремейка Silent Hill

Недавно состоялась встреча инвесторов с руководством Bloober Team, в ходе которой акционеры польской компании, а также поклонники видеоигр, смогли узнать много интересного.
Подтверждено, что Cronos: The New Dawn хорошо продаётся на старте. По состоянию на 8 сентября было продано более 200 000 копий проекта исключительно в цифровой версии. Согласно последним данным и информации, предоставленным компанией, на Steam приходится около 25% выручки, при этом игра пользуется большей популярностью на PlayStation и Xbox.
Разработчики пока не располагают подробными данными о продажах физических копий, поэтому можно предположить, что с их выходом мы также получим более точную информацию о чистых продажах. Однако, по словам руководства, Cronos, как ожидается, принесет Bloober Team значительную прибыль (это собственный проект студии, а не заказной, как Silent Hill 2 Remake):
Было добавлено, что Cronos The New Dawn в настоящее время распродаётся в коробочных версиях на NS2.
Генеральному директору также задали вопрос о том, может ли гигант индустрии поглотить Bloober Team, на что он ответил:
Многие игроки отрасли интересуются Bloober Team. В настоящее время мы остаёмся независимыми, но ничего не исключаем.
Стало известно, что команда, стоящая за Cronos The New Dawn, уже работает над новой игрой:
Cronos — наша первая крупная ИС. Команда, стоящая за ней, уже начала работу над новым проектом, но мы определённо планируем развивать эту ИС в будущем, охватывая различные области применения. Мы возлагаем на неё большие надежды.
Говоря об играх, Bloober Team подтвердила, что работает над пятью играми. Два основных проекта — упомянутый выше и Silent Hill 1 Remake. Кроме того, в разработке находятся ещё пять сторонних проектов.
Также было добавлено, что мы можем ожидать анонсов новых игр Bloober на крупных отраслевых мероприятиях.
бессмысленная трата времени. сосредоточитесь лучше на ремейке первой части SH. без строго надзора Konami вы успеха в своих проектах не добьетесь
В этих словах есть доля правды
У Блуберов лучше выходит ремейчить, чем создавать новые IP
да. но я думаю, что успех Sh2 ремейк обусловлен строгим надзором со стороны Konami, которая скорее всего пинала их, когда те пытались уйти от канона или внести какую-то свою лабуду. им надо просто отдаться с потрохами Konami и всю свою карьеру делать SH, ремейкнуть первые 4 части и потом создавать новую часть. короче работы у них лет на 20 и так будет
так там ничего делать ненадо окромя рескина
мало пинали...
не загадывай...
Вот бы приквел за исследователя
Отлично! Жду с нетерпением подробностей.
Над какими продуктами вы работает,случайно не над Silent Hill f Remake🤣🤣🤣