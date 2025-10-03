Bloober Team в настоящее время не работает над DLC или сиквелом Cronos: The New Dawn

В настоящее время Bloober Team не работает ни над дополнительным загружаемым контентом, ни над прямым продолжением Cronos: The New Dawn. Компания уточнила, что, помимо обновлений, связанных с маркетингом игры, в стадии разработки нет проектов, напрямую касающихся этой интеллектуальной собственности.
Эта новость может разочаровать фанатов, которые надеялись на быстрое расширение игрового опыта за счет DLC или дополнений.
Решение не приступать сразу к созданию нового контента, по-видимому, является скорее стратегическим, чем окончательным. Руководство оставило открытыми все возможности на будущее, намекнув, что успех и прием игры могут повлиять на будущие решения в отношении нового IP.
Подобное утверждение позволяет предположить, что Cronos: The New Dawn может стать основой для более масштабной франшизы, а не остаться единичным проектом.
Это подделка на уровни индюшатины за 3 копейки пытается выглядеть как дорогая AAA но у неё это очень плохо получается.
Именно "подделка"?
И хорошо, что не работает. Игра довольно-таки проходная с унылым геймплеем, который пытается подрожать деду в космосе, но получается плохо, и с таким себе сюжетом на грани дешёвого артхауса.
Каллисто после этого кажется уже пушкой-бомбой
Каллисто как была калом, так и осталась
Поскольку его ровняли на Деда, мне не зашёл. Но если сравнивать с этой чугунной вaгиной вместо лица он топчик.
Мне игра понравилась, прошёл с удовольствием. Мрачная атмосфера и загадочный мир (тут не разжёвывают, ты сам у себя в голове додумываешь, это будоражит). Так же опасные враги, постоянный дефицит ресурсов и наконец хорошая графика, а так же качественные звуки.
Но в такие игры нужно играть дозированно, иначе можно "переесть". Побегал часик-другой и до следующего раза, тогда не надоест.
Игра сделана из рук вон плохо. Особенно вот это додумывание. Если в игре было бы что интересного додумывать, а то вот коллектив, вот аномалии из-за пути шествий во времени и вот тебе вирус и чё почём и зачем хз. Такая же херня как и scorn
и все намертво прибито и враги как и с цемента
Длс игре нужны, поскольку в ней лор на уровне scorn. Что почём и зачем хз, просто надо так.
Просто надо не пропускать ролики и читать записки. Все там понятно.
Самое тупое что можно придумать это давать лор через записки. Ах да, я забыл, настоящая концовка на новой игре плюс. Только эту поделку не охота один то раз проходить
а если бы вместо записок были терминалы или голограммы? было бы лучше?
ну, конечно, зачем дальше развивать провальную во всех смыслах игру? делайте SH
Ну и хорошо оставьте этот фейл и делайте сх ремейк
Это хорошо, надеюсь и не будет и к НГ можно будет играть.
Лучше пусть DLC к ремейку второй части пилят, а то слухи были год назад и все затихло с тех пор.
Какое еще длс сх2? Про неё все давно забыли. Самому не смешно?
они хотят его забыть как кошмарный сон,провалилась по всем статьям туда и дорога
Абсолютно депрессивная игра с довольно не плохим потенциалом , который убил финал игры , а если прям точнее , то все три финала поставили жирные точки в возможности продолжения . Если только не показать историю самого Смотрителя ...
Было бы не плохо, если мы увидели бы нечто похожее на "Патруль времени" , но как и "12 Обезьян", мы сошлись в петле.