Bloober Team в настоящее время не работает над DLC или сиквелом Cronos: The New Dawn

В настоящее время Bloober Team не работает ни над дополнительным загружаемым контентом, ни над прямым продолжением Cronos: The New Dawn. Компания уточнила, что, помимо обновлений, связанных с маркетингом игры, в стадии разработки нет проектов, напрямую касающихся этой интеллектуальной собственности.

Эта новость может разочаровать фанатов, которые надеялись на быстрое расширение игрового опыта за счет DLC или дополнений.

Решение не приступать сразу к созданию нового контента, по-видимому, является скорее стратегическим, чем окончательным. Руководство оставило открытыми все возможности на будущее, намекнув, что успех и прием игры могут повлиять на будущие решения в отношении нового IP.

Подобное утверждение позволяет предположить, что Cronos: The New Dawn может стать основой для более масштабной франшизы, а не остаться единичным проектом.