Bloober Team выпустила хоррор Cronos: The New Dawn на macOS

Польский ретрофутуристический хоррор Cronos: The New Dawn от Bloober Team официально вышел на macOS. Версия для Mac полностью оптимизирована под архитектуру Apple Silicon, что в сочетании с технологией MetalFX Upscaling обеспечивает высокую производительность и детализированную графику на всех чипах серии M.

Сюжет переносит игроков в мрачный мир, где главный герой перемещается между Польшей 1980-х годов и разрушенным будущим. Задача Путешественника — находить жертв катастрофы «Изменение» и извлекать их эссенцию. Каждое принятое решение напрямую влияет на развитие истории в обеих временных линиях, создавая гнетущую атмосферу борьбы за выживание.

Геймплей сочетает в себе классический survival horror от третьего лица и уникальные механики управления временем. Боевая система требует стратегического планирования из-за острого дефицита ресурсов и непредсказуемого поведения врагов. Исследование локаций дополнено сложными головоломками, решение которых требует активного взаимодействия двух временных эпох.