Bloober Team выпустила нативную версию хоррора Cronos: The New Dawn для Steam Deck

Студия Bloober Team объявила о выпуске нативной сборки своего нового сурвайвал-хоррора Cronos: The New Dawn, вышедшего 5 сентября, специально для портативной консоли Steam Deck.

Это объявление вызвало некоторое недоумение, поскольку у игры уже была нативная версия для Linux с момента релиза, а Steam Deck работает под управлением SteamOS, основанной на Linux. Разработчики не уточнили, какие именно изменения были внесены для портативной системы. В анонсе говорится следующее: На запуске Cronos вышел как наш последний сурвайвал-хоррор с полной верификацией для Steam Deck — но это еще не все! Сегодня мы выпустили нативную сборку игры для портативной консоли Steam, что означает еще лучшую производительность на этой платформе.

Valve уже изменила настройки по умолчанию, чтобы на Steam Deck запускалась именно нативная Linux-версия, а не Windows-версия через Proton, как это было ранее. Возможно, анонс разработчиков связан именно с этим изменением, однако без подробных комментариев это остается лишь предположением. Данные со SteamDB показывают, что помимо обычного репозитория с контентом для Linux, появился также отдельный репозиторий с пометкой для Steam Deck.