Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.5 292 оценки

Bloober Team: "Женский протагонист в Cronos: The New Dawn оправдан сценарием - в игре нет феминистской повестки"

AceTheKing AceTheKing

Геймдиректор Bloober Team Яцек Зёмба рассказал, почему в Cronos: The New Dawn главным героем стала женщина.

По его словам, это решение связано исключительно со стилистикой и жанровыми отсылками, а не с политикой или феминистской повесткой. Зёмба отметил, что женщина в необычном костюме в научно-фантастическом сеттинге смотрится интереснее, чем очередной мужчина, и подчеркнул, что история полностью оправдывает этот выбор:

Здесь нет никакого политического заявления и феминистской повестки - мы не ненавидим мужчин. Женский протагонист оправдан сценарием - она сделана не просто так.

Такой подход позволил студии выделить проект на фоне других хорроров, таких как франшиза Dead Space.

Great-heartedElio

Что он там кому рассказывает? Уже все забыли про эту игру. Мужчина, женщина, разницы никакой, душная скучная шляпа получилась.

36
Искусственный интеллeкт

бред, тем более в первоначальном концепте видно, что это был мужик. и вообще заметьте - они сказали про это только перед самым релизом. а почему? а потому что прекрасно понимали негативную реакцию игроков!

23
Stas776

Геймплейные ролики были ещё несколько месяцев назад и там была слышна женская озвучка

2
Искусственный интеллeкт Stas776

в самом первом ролике от 17 октября 2024 года на 01.15 минуте отчетливо слышно дыхание мужика! также в конце ролика идет геймплейная нарезка, где видно, что походка у ГГ отличается. сам посмотри:

Создатели ремейка Silent Hill 2 анонсировали стильный хоррор от третьего лица Cronos: The New Dawn
1
M0208 Искусственный интеллeкт

У ГГ костюм или экзоскелет, как по нему можно определить походку, ты смог определить по дыханию, что это мужчина, только, если ты сам очень долго живешь с этим мужчиной.

1
Neko-Aheron

Если уже ныть начали, значит продажи не устроили, но отмечу... женский персонаж это не феминизм, костюм фактически скафандр ( хоть логично с таким стилем видеть больше мужчину, а не женщину, тем более с такой походкой ), но то, что это может быть частью "повестки" ( как с уродованием женских персонажей в SH2 ) я не исключаю ( Хотя Анджела и не была красавицей, но тогда была такая графика )

Вот Silent Hill F там уже полный ( что и было подтверждено авторами ) акцент на феминизм.

20
SexualHarassmentPanda

Бля да она в шлеме и не разговаривает, то есть как самус в метроид. Других персонажей я там вообще пока не видел .. Какой шизик в этом может увидеть повестку ?

19
caliskan

Ты точно в игру играл? Она разговаривает в первой же сцене

3
Destroited

Сисек нету, комплекция как у амбала, значит повестка есть.

12
Stas776

Сиськи в огромном скафандре? Шта?

1
ZloyKot007

Шлем в виде головки члена тоже оправдан сценарием)),ну на счет шлема оригинально, базару ноль

10
Kenn1y

Почему костюм максимально идиотский. Вон у Самус какой топовый.

9
JackReacher

Да сейчас везде видят повестку, даже там, где ее нет. Не все гг должны быть мужчинами, иногда и женщин можно, лишь бы игра была норм. Вообще не понимаю с какого они оправдываются

9
Neko-Aheron

Это портит продажи... вот и все. Само собой в игре нет акцента на феминизм, ну в сюжете .

vzglydizugla

Проблема в том, что можно и сюжет подкорректировать под повестку. На этом уже некоторые попались, в том числе и в кино индустрии. И это часто видно, когда от смены пола мало что меняется в целом, а лишь пара моментов.

1
MAdach

До повестки в 80% случаев играли за мужиков. Во время повестки играли в 80% случаев за девок. После повестки мы все еще играем в 80% случаев за девок. Повестки все еще нет?

Сережаа

А под мужика сценарий написать нельзя, повесточка помешала?

9
Tiger Goose

В этой игре протагонист — безликое ничто. Вообще не имеет значения, какой у него пол.

7
Serpentrage

Ничего что там сам себя встречаешь но еще человеком?)

1
