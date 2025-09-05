Bloober Team: "Женский протагонист в Cronos: The New Dawn оправдан сценарием - в игре нет феминистской повестки"

Геймдиректор Bloober Team Яцек Зёмба рассказал, почему в Cronos: The New Dawn главным героем стала женщина.
По его словам, это решение связано исключительно со стилистикой и жанровыми отсылками, а не с политикой или феминистской повесткой. Зёмба отметил, что женщина в необычном костюме в научно-фантастическом сеттинге смотрится интереснее, чем очередной мужчина, и подчеркнул, что история полностью оправдывает этот выбор:
Здесь нет никакого политического заявления и феминистской повестки - мы не ненавидим мужчин. Женский протагонист оправдан сценарием - она сделана не просто так.
Такой подход позволил студии выделить проект на фоне других хорроров, таких как франшиза Dead Space.
Что он там кому рассказывает? Уже все забыли про эту игру. Мужчина, женщина, разницы никакой, душная скучная шляпа получилась.
бред, тем более в первоначальном концепте видно, что это был мужик. и вообще заметьте - они сказали про это только перед самым релизом. а почему? а потому что прекрасно понимали негативную реакцию игроков!
Геймплейные ролики были ещё несколько месяцев назад и там была слышна женская озвучка
в самом первом ролике от 17 октября 2024 года на 01.15 минуте отчетливо слышно дыхание мужика! также в конце ролика идет геймплейная нарезка, где видно, что походка у ГГ отличается. сам посмотри:
У ГГ костюм или экзоскелет, как по нему можно определить походку, ты смог определить по дыханию, что это мужчина, только, если ты сам очень долго живешь с этим мужчиной.
Если уже ныть начали, значит продажи не устроили, но отмечу... женский персонаж это не феминизм, костюм фактически скафандр ( хоть логично с таким стилем видеть больше мужчину, а не женщину, тем более с такой походкой ), но то, что это может быть частью "повестки" ( как с уродованием женских персонажей в SH2 ) я не исключаю ( Хотя Анджела и не была красавицей, но тогда была такая графика )
Вот Silent Hill F там уже полный ( что и было подтверждено авторами ) акцент на феминизм.
Бля да она в шлеме и не разговаривает, то есть как самус в метроид. Других персонажей я там вообще пока не видел .. Какой шизик в этом может увидеть повестку ?
Ты точно в игру играл? Она разговаривает в первой же сцене
Сисек нету, комплекция как у амбала, значит повестка есть.
Сиськи в огромном скафандре? Шта?
Шлем в виде головки члена тоже оправдан сценарием)),ну на счет шлема оригинально, базару ноль
Почему костюм максимально идиотский. Вон у Самус какой топовый.
Да сейчас везде видят повестку, даже там, где ее нет. Не все гг должны быть мужчинами, иногда и женщин можно, лишь бы игра была норм. Вообще не понимаю с какого они оправдываются
Это портит продажи... вот и все. Само собой в игре нет акцента на феминизм, ну в сюжете .
Проблема в том, что можно и сюжет подкорректировать под повестку. На этом уже некоторые попались, в том числе и в кино индустрии. И это часто видно, когда от смены пола мало что меняется в целом, а лишь пара моментов.
До повестки в 80% случаев играли за мужиков. Во время повестки играли в 80% случаев за девок. После повестки мы все еще играем в 80% случаев за девок. Повестки все еще нет?
А под мужика сценарий написать нельзя, повесточка помешала?
В этой игре протагонист — безликое ничто. Вообще не имеет значения, какой у него пол.
Ничего что там сам себя встречаешь но еще человеком?)