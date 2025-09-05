Bloober Team: "Женский протагонист в Cronos: The New Dawn оправдан сценарием - в игре нет феминистской повестки"

Геймдиректор Bloober Team Яцек Зёмба рассказал, почему в Cronos: The New Dawn главным героем стала женщина.

По его словам, это решение связано исключительно со стилистикой и жанровыми отсылками, а не с политикой или феминистской повесткой. Зёмба отметил, что женщина в необычном костюме в научно-фантастическом сеттинге смотрится интереснее, чем очередной мужчина, и подчеркнул, что история полностью оправдывает этот выбор:

Здесь нет никакого политического заявления и феминистской повестки - мы не ненавидим мужчин. Женский протагонист оправдан сценарием - она сделана не просто так.

Такой подход позволил студии выделить проект на фоне других хорроров, таких как франшиза Dead Space.