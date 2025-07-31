Bloober выпустила ещё один трейлер Cronos: The New Dawn, подтвердив дату выхода 5 сентября на всех заявленных платформах

Команда Bloober объявила, что Cronos: The New Dawn, игры в жанре survival horror, выйдет по всему миру 5 сентября на Nintendo Switch 2, ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Вместе с анонсом был опубликован новый трейлер.

Видео передаёт пугающую и леденящую душу атмосферу игры, знакомит с концепциями и секретами Жатвы Душ, показывая больше того, чего игроки могут ожидать от этого приключения. Кроме того, было объявлено, что стандартное издание будет стоить 59,99 евро, а издание Deluxe — 62,99 евро. Оба издания доступны в цифровом формате.

Тем временем коллекционеры могут приобрести физическое издание для PS5, выпущенное совместно со Skybound Games. Владельцы издания Deluxe также получат 48-часовой ранний доступ к игре, начиная с 3 сентября.