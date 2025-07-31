Bloober выпустила ещё один трейлер Cronos: The New Dawn, подтвердив дату выхода 5 сентября на всех заявленных платформах

Команда Bloober объявила, что Cronos: The New Dawn, игры в жанре survival horror, выйдет по всему миру 5 сентября на Nintendo Switch 2, ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Вместе с анонсом был опубликован новый трейлер.
Видео передаёт пугающую и леденящую душу атмосферу игры, знакомит с концепциями и секретами Жатвы Душ, показывая больше того, чего игроки могут ожидать от этого приключения. Кроме того, было объявлено, что стандартное издание будет стоить 59,99 евро, а издание Deluxe — 62,99 евро. Оба издания доступны в цифровом формате.
Тем временем коллекционеры могут приобрести физическое издание для PS5, выпущенное совместно со Skybound Games. Владельцы издания Deluxe также получат 48-часовой ранний доступ к игре, начиная с 3 сентября.
Ну и все, отлично)) Сейчас до прохожу Doom: The Dark Ages . Потом Mafia: The Old Country , после мафии silent hill f, и уже доберусь до cronos.
Супер, осенью много игр должны выйти
после того как я узнал что этот брутальный мужик на самом деле баба у меня возникли сомнения и я поставил на паузу предзаказ игры
Да не дай Бог тебе за бабу сыграть, завтра же менструации начнутся.
wuchang играю все в порядке но там и не скрывают,да в division 2 все легендарки в одиночку тоже бабой закрыл
Ну если посмотреть на её 5-ю точку, даже в таком костюме сразу ясно было что это не мужик. Буквально с первых трейлеров с геймплем это видно было. Вы просто плохо смотрели.
И сделала игру бесплатной для России.
там баг был, что делюкс дешевле обычной версии)успел приобрести, поздравляю всех кто также успел
делюкс для детей дают на халяву патрончиков и ресурсов и три бесполезных скина
ну он был дешевле на 400р и там у делюкс дает ранний доступ на 2 дня
молодец тогда правильно но я не жалею и рад что кто то успел