Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.7 604 оценки

Bloober выпустили трейлер Cronos: The New Dawn с живыми актёрами для Nintendo Switch 2

monk70 monk70

С 5 сентября Cronos: The New Dawn доступна на Nintendo Switch 2, предлагая игрокам портативных консолей свой знаменитый survival horror. После многочисленных похвал критиков, полная версия игры вышла в прошлую пятницу на всех основных платформах — ПК (Steam, GOG, Epic), PS5 и Xbox Series X|S. В честь этого события был выпущен новый леденящий душу трейлер с живыми актёрами, который предлагает заглянуть в мир Cronos. Захватывающий сюжет и графика нового поколения открывают новую эру в жанре и дарят незабываемые впечатления поклонникам Nintendo.

В трейлере также показаны яркие моменты игры, включая слияние монстров, борьбу с сиротами, ограниченность ресурсов и другие напряжённые сцены, которые делают Cronos настоящим подарком для поклонников survival horror. Кроме того, игра использует аппаратные возможности Nintendo Switch 2, позволяя игрокам выбирать из трёх режимов прицеливания: стандартного, гироскопа и управления мышью.

saa0891

Классная игра.

InkubatorKlef

ну и хрень

Madiark

Фемкал для калоедов

Haranis

Я поправил - классная херня

Искусственный интеллeкт

этому дерьмищу уже ничего не поможет. я хотел эту игру побыстренькому пробежать, но не могу себя заставить... она ужасно однообразная и скучная

PuaJl4eJl

НЕДОДЕАДСПЭС, НЕДОКАЛИСТОПРОТОКОЛ, скучная унылая однообразная поделка)

Barred

За версию для линя отдельная благодарность.

goodneighbor

Гумно, слепленное на коленке для распила субсидий от польского правительства.

Scorpion_GamePlay

И что они там видят то? Пипец конечно