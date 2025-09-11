Bloober выпустили трейлер Cronos: The New Dawn с живыми актёрами для Nintendo Switch 2

С 5 сентября Cronos: The New Dawn доступна на Nintendo Switch 2, предлагая игрокам портативных консолей свой знаменитый survival horror. После многочисленных похвал критиков, полная версия игры вышла в прошлую пятницу на всех основных платформах — ПК (Steam, GOG, Epic), PS5 и Xbox Series X|S. В честь этого события был выпущен новый леденящий душу трейлер с живыми актёрами, который предлагает заглянуть в мир Cronos. Захватывающий сюжет и графика нового поколения открывают новую эру в жанре и дарят незабываемые впечатления поклонникам Nintendo.

В трейлере также показаны яркие моменты игры, включая слияние монстров, борьбу с сиротами, ограниченность ресурсов и другие напряжённые сцены, которые делают Cronos настоящим подарком для поклонников survival horror. Кроме того, игра использует аппаратные возможности Nintendo Switch 2, позволяя игрокам выбирать из трёх режимов прицеливания: стандартного, гироскопа и управления мышью.