Боёвка Cronos: The New Dawn больше походит на Resident Evil и меньше на Silent Hill

После впечатляющего успеха ремейка Silent Hill 2 всё внимание теперь приковано к разработчикам Bloober Team и их планам на будущее, и совсем скоро выйдет следующий большой проект студии. Анонсированная ранее в этом году, Cronos: The New Dawn — это новая научно-фантастический хоррор на выживание от польской студии, выход которого запланирован на следующий год, и, что интересно, разработчики позиционируют его как более похожий на Resident Evil, в отличие от Silent Hill, с которой у студии, очевидно, есть опыт.

То же самое подтвердил игровой директор и продюсер Яцек Земба в интервью GamingBolt. Когда его спросили о том, чего игроки могут ожидать от боевых действий Cronos: The New Dawn, Земба провел сравнения с серией ужасов Capom, в частности, упомянув боевую механику ремейков Resident Evil как точку отсчета для Bloober Team.

Когда дело доходит до боевых действий, Cronos больше похожа на Resident Evil, а не на Silent Hill. Новые ремейки Resident Evil также показывают нам, как умело сочетать дизайн старой школы с современными технологиями и стандартами игрового процесса. Каждый из этих ремейков также немного отличается, пробуя разные воды — это большой запас знаний, из которого мы можем черпать, чтобы создать что-то, что с одной стороны может быть похожим и известным игрокам, а с другой — совершенно уникальным.

Земба также рассказал о других областях, в которых Cronos: The New Dawn берет пример с Resident Evil. В частности, когда его спросили о дизайне уровней научно-фантастического хоррора, он сказал: «Подумайте о Resident Evil 2 и Resident Evil 4, иногда смешанных с Dark Souls». Он добавил, что игроки могут ожидать «лабиринтных уровней», которые позволят много исследовать и возвращаться назад.

Cronos: The New Dawn выйдет где-то в 2025 году для PS5, Xbox Series X/S и ПК.