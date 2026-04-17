"Будущее скрывает больше ответов": Bloober Team продолжает тизерить что-то связанное с Cronos: The New Dawn

У Bloober Team, похоже, есть ещё кое-что для научно-фантастического хоррора на выживание Cronos: The New Dawn.

Новый твит команды гласит: «Тайна остаётся неразгаданной… Будущее скрывает больше ответов» с эмодзи глаз. Ещё одно изображение с надписью «LZRS 28» намекает на возможную связь с таинственной дверью, играющей важную роль в финале. Если это DLC, то, возможно, оно расширяет сюжет.

Интересно то, что Bloober Team уже подтвердила отсутствие планов на продолжение и начало подготовительной работы над новой игрой. Учитывая внушительные 500 000 проданных копий по состоянию на ноябрь 2025 года, можно предположить, что Cronos продолжает привлекать внимание поклонников жанра.

Учитывая, что Bloober Team объявила о расширении своей структуры управления и семи играх в разработке, пять из которых выходят под лейблом Black Mirror Games, возможно, над игрой работает другая команда. Время покажет, так что следите за обновлениями.

Cronos: The New Dawn доступна для Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch 2.