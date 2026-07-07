Cronos: Lazarus демонстрирует новые детали игрового процесса и сюжета в свежем тизере

Недавно Bloober Team представила более подробный обзор игрового процесса Cronos: Lazarus. Ожидается, что предстоящее сюжетное DLC для Cronos: The New Dawn предложит больше экшена и инструментов, которые будут способствовать более агрессивному стилю игры. Хотя в последнем видеоролике были показаны фрагменты игрового процесса, разработчики на этом не остановились.

Игроки, заинтересованные только в игровом процессе, теперь могут лучше оценить, что предложит дополнение. На канале PlayStation появился почти минутный трейлер, состоящий почти полностью из фрагментов, демонстрирующих, что Наблюдатель — более смелый герой, не боящийся напрямую противостоять угрозам, подстерегающим его.

Выход Cronos: Lazarus запланирован на эту осень.