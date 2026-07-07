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Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.6 1 195 оценок

Cronos: Lazarus демонстрирует новые детали игрового процесса и сюжета в свежем тизере

monk70 monk70

Недавно Bloober Team представила более подробный обзор игрового процесса Cronos: Lazarus. Ожидается, что предстоящее сюжетное DLC для Cronos: The New Dawn предложит больше экшена и инструментов, которые будут способствовать более агрессивному стилю игры. Хотя в последнем видеоролике были показаны фрагменты игрового процесса, разработчики на этом не остановились.

Игроки, заинтересованные только в игровом процессе, теперь могут лучше оценить, что предложит дополнение. На канале PlayStation появился почти минутный трейлер, состоящий почти полностью из фрагментов, демонстрирующих, что Наблюдатель — более смелый герой, не боящийся напрямую противостоять угрозам, подстерегающим его.

Выход Cronos: Lazarus запланирован на эту осень.

Трейлеры 30
11
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Barred

Жду озвучку от Механиков, а там и длс выйдет.

2
WerGC

второй раз не наеBете

1
North235

Всё бы ничего, но костюм гг… Какой-то испанский стыд. Что в основной игре этот скафандр выглядел странно, что тут этот нелепый шлем.

1