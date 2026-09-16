Cronos: Lazarus стала заметно динамичнее - телепорт и двойник полностью меняют бои

На Gamescom 2026 журналисты впервые опробовали Cronos: Lazarus, и главное впечатление от дополнения — Bloober Team не пытается заново изобрести survival horror. Вместо этого студия делает ставку на более быстрые и агрессивные сражения, сохраняя дефицит ресурсов и напряжение оригинала.

В Lazarus игрок управляет Стражем, который получил сразу три новых инструмента:

Gladius — полноценное оружие ближнего боя, делающее рукопашные схватки действительно эффективными;

Decoy — способность создавать двойника, отвлекающего врагов на несколько секунд;

Teleportation — мгновенный рывок, позволяющий быстро менять позицию, врываться в бой и так же стремительно отступать.

По словам автора превью, именно сочетание двойника и телепорта превращает каждую схватку в хаотичную гонку: использование одной способности сокращает перезарядку другой, поощряя постоянное чередование навыков.

Несмотря на более высокий темп, боезапас остаётся ограниченным. Двойник нужен не только для атаки — он позволяет избежать ненужных столкновений и сохранить патроны для действительно опасных моментов. Журналист отмечает, что новые механики не ослабляют элементы выживания, а делают их более гибкими и интересными.

В превью подчёркивается, что Cronos: Lazarus ощущается скорее эволюцией, чем радикальным переосмыслением оригинала. Первые минуты DLC напоминают знакомый Cronos: The New Dawn, однако после открытия телепорта боевая система становится значительно быстрее и разнообразнее.

Дополнение выйдет осенью 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.