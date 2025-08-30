Cronos: The New Dawn будет ближе к Resident Evil, чем к Silent Hill

Bloober Team всегда ассоциировалась с более психологическими хоррорами, и даже в ремейке Silent Hill 2, где больше внимания уделялось боевым сценам, в центре внимания по-прежнему оставалось психическое напряжение. Однако теперь, с Cronos: The New Dawn, студия обещает пойти по немного другому пути.

По словам сценариста Гжегожа Лайка, Cronos будет иметь гораздо больше общего с Resident Evil, чем с Silent Hill. Хотя это и является отклонением от первоначальной ДНК студии, создателям, похоже, нравится вкладывать в игру как можно больше разных идей.

«Silent Hill присутствует во всех наших играх, потому что именно он сформировал нас как создателей. Но мы решили пойти в сторону экшена, как в Resident Evil. Мы знали, что нужно было что-то другое. Больше никаких Джеймсов Сандерлендов, бегающих с куском дерева, нужно было что-то другое. Мы не только фанаты хоррора, мы также любим все, что связано с научной фантастикой и 80-ми годами. Так что мы решили: ладно, давайте повеселимся. Сделаем по-своему. Добавим в игру Польшу, крутой костюм, путешествие во времени. Что вы хотите? Что вам нравится? Кто-то сказал «кошки»? Ладно, добавим кошек».

Если в Silent Hill 2 делался упор на атмосферу и психологическое напряжение, то Cronos: The New Dawn будет больше ориентирована на экшен и скримеров. Такое изменение тональности является намеренным и отражает желание Bloober попробовать новые направления.

Cronos: The New Dawn выйдет 5 сентября на ПК и консолях. Покупатели Deluxe Edition получат ранний доступ на 48 часов, начиная с 3 сентября.

По прогнозам, на прохождение игры уйдет от 18 до 20 часов.