Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
Cronos: The New Dawn будет ближе к Resident Evil, чем к Silent Hill

Gruz_ Gruz_

Bloober Team всегда ассоциировалась с более психологическими хоррорами, и даже в ремейке Silent Hill 2, где больше внимания уделялось боевым сценам, в центре внимания по-прежнему оставалось психическое напряжение. Однако теперь, с Cronos: The New Dawn, студия обещает пойти по немного другому пути.

По словам сценариста Гжегожа Лайка, Cronos будет иметь гораздо больше общего с Resident Evil, чем с Silent Hill. Хотя это и является отклонением от первоначальной ДНК студии, создателям, похоже, нравится вкладывать в игру как можно больше разных идей.

«Silent Hill присутствует во всех наших играх, потому что именно он сформировал нас как создателей. Но мы решили пойти в сторону экшена, как в Resident Evil. Мы знали, что нужно было что-то другое. Больше никаких Джеймсов Сандерлендов, бегающих с куском дерева, нужно было что-то другое. Мы не только фанаты хоррора, мы также любим все, что связано с научной фантастикой и 80-ми годами. Так что мы решили: ладно, давайте повеселимся. Сделаем по-своему. Добавим в игру Польшу, крутой костюм, путешествие во времени. Что вы хотите? Что вам нравится? Кто-то сказал «кошки»? Ладно, добавим кошек».

Если в Silent Hill 2 делался упор на атмосферу и психологическое напряжение, то Cronos: The New Dawn будет больше ориентирована на экшен и скримеров. Такое изменение тональности является намеренным и отражает желание Bloober попробовать новые направления.

Cronos: The New Dawn выйдет 5 сентября на ПК и консолях. Покупатели Deluxe Edition получат ранний доступ на 48 часов, начиная с 3 сентября.

По прогнозам, на прохождение игры уйдет от 18 до 20 часов.

Комментарии: 14
Искусственный интеллeкт

не, Cronos будет ближе к Assassin's Creed Shadows и к Concord по уровню провала... и пробитию дна

2
Кирилл Ренкевич

Так АС Шедов не провалилась) особенно на консолях игра там жестко успешной стала

Кирилл Ренкевич

Попробовать «новое направление» Из SH2 remake сделать просто рескин и получить Cronos. Много ума не надо. Игра провалиться , кроме атмосферы ничем не может заинтересовать.

Ладно то что конечности не отлетают инди студия себе такого позволить не может, но на этих монстрах даже следов не остаётся) Просто глотают твои пули и умирают.

Странно почему люди с Дед спейсом сравнивают, видимо никогда в него не играли и не знают что это за игра)

1
SleepyGamer

Скорее Dead space или callisto protocol

1
kolinmah

Или Dead Protocol)

1
WretchedQuenby

Жду очень cronos , очень напоминает dead space , если мне dead space зашла , очень крутая атмосферная вышла игра , значит и cronos зайдет. А по видеороликам немного посмотрел и мне лично зашло!!!! action , атмосфера , графоний

1
WerGC

так вообще расчленека есть,а то в последнем видео ее там не было,в начале я думал что игра будет как DS но сейчас у меня сомнения

1
Кирилл Ренкевич

Нету там её

Rimasted

Как-то размыто. Какая именно часть RE? Какая именно часть SH? Все таки определенные части имеют собственные характерные черты. Причем, SH 3 также делает упор на экшен.

1
agula98

Польский dead space

Alarmsy

Ждем, не можем

vvvjust

Это мы ждем и залетаем уже 3го числа

Кирилл Ренкевич

Норм тя прогрели

Gwgw Hehe

К настоящему или к подделке 7,8,9?