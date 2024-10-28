Cronos: The New Dawn черпает вдохновение в механике расчленения серии Dead Space

Новая игра Cronos: The New Dawn от Bloober Team обещает стать уникальным представителем жанра survival horror, черпая вдохновение из культовых серий, таких как Dead Space и Resident Evil. Объединяя научно-фантастическую эстетику и элементы путешествий во времени, Cronos будет серьёзно отличаться от прошлых проектов студии. Однако, по словам сорежиссёров Яцека Зибы и Войцеха Пейко, классика жанра остаётся основой, и игроки почувствуют влияние культовых хорроров.
В интервью IGN разработчики рассказали, что при создании игры они вдохновлялись механикой расчленения из Dead Space и фонариком из Alan Wake. В Cronos центральная механика боя также играет значимую роль, однако подробности остаются в секрете. «Как в Dead Space герой расчленяет врагов, так и в Cronos появится нечто подобное», — отметил Зиба.
Особое внимание разработчики уделили тактической составляющей боёв. В отличие от линейного «бега и стрельбы», Cronos предлагает стратегический подход, где каждая атака должна быть продумана.
Кроме того, игры серии Resident Evil, как оригинальные, так и ремейки, также вдохновили Bloober Team при создании Cronos. Зиба подчёркивает, что японские survival horror, такие как Resident Evil, повлияли на формирование концепции Cronos: The New Dawn.
Релиз Cronos запланирован на 2025 год для PS5, Xbox Series X/S и ПК.
ну давайте это уже сюда
Всё это конечно интересно, а что с патчами для Silent hill 2 ?)
Прекрасно прошел без каких либо патчей...
Ну после нескольких патчей стало намного лучше и статеры практически полностью сошли на нет, FG позволяет накрутить разрешение до 4k и иметь играбельный Фпс что с лучами, что без купируя убогость апскейлов. Подожду ещё патчика и пойду в НГ+.
Хм, если они продумают механику фонаря, и оно как-то будет влиять на исход боя то будет интерестно пощупать такую штуку. Типо инвентированые твари будут слабеть при свете фонаря. Хотя в трейлере показали что этим тварям пофиг на фонарь, как и на свет в общем.
Сомнительное вдохновение)))))