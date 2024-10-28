Cronos: The New Dawn черпает вдохновение в механике расчленения серии Dead Space

Новая игра Cronos: The New Dawn от Bloober Team обещает стать уникальным представителем жанра survival horror, черпая вдохновение из культовых серий, таких как Dead Space и Resident Evil. Объединяя научно-фантастическую эстетику и элементы путешествий во времени, Cronos будет серьёзно отличаться от прошлых проектов студии. Однако, по словам сорежиссёров Яцека Зибы и Войцеха Пейко, классика жанра остаётся основой, и игроки почувствуют влияние культовых хорроров.

В интервью IGN разработчики рассказали, что при создании игры они вдохновлялись механикой расчленения из Dead Space и фонариком из Alan Wake. В Cronos центральная механика боя также играет значимую роль, однако подробности остаются в секрете. «Как в Dead Space герой расчленяет врагов, так и в Cronos появится нечто подобное», — отметил Зиба.

Особое внимание разработчики уделили тактической составляющей боёв. В отличие от линейного «бега и стрельбы», Cronos предлагает стратегический подход, где каждая атака должна быть продумана.

Кроме того, игры серии Resident Evil, как оригинальные, так и ремейки, также вдохновили Bloober Team при создании Cronos. Зиба подчёркивает, что японские survival horror, такие как Resident Evil, повлияли на формирование концепции Cronos: The New Dawn.

Релиз Cronos запланирован на 2025 год для PS5, Xbox Series X/S и ПК.