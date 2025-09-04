Cronos: The New Dawn не получит продолжения - Bloober Team уже работает над новым крупным проектом

Cronos: The New Dawn, пожалуй, самая масштабная игра в истории Bloober Team, выходит 5 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Однако поклонникам не стоит ожидать продолжения: студия не планирует развивать проект в сериальном формате. Об этом рассказал генеральный директор Bloober Team Петр Бабиено в интервью польскому изданию PAP Business.

По словам руководителя, внутри студии обсуждений о прямом сиквеле пока нет. Однако вселенная Cronos вызвала интерес у сторонних партнёров, в том числе голливудских студий и крупных стриминговых сервисов. «Мы видим интерес со стороны крупнейших компаний, которые рассматривают возможность сотрудничества с Bloober в рамках этой вселенной», — отметил Бабиено. Таким образом, шансы на экранизацию или мультимедийное развитие бренда остаются.

Тем временем сама Bloober Team готовит новый масштабный проект. По словам Бабиено, в студии уже стартовал предпродакшн, и следующая игра будет ещё более амбициозной, чем Cronos: The New Dawn. Это соответствует долгосрочной стратегии компании: каждый релиз должен становиться крупнее и значимее предыдущего.

«Следующий шаг для нас — выход на ещё более широкую аудиторию. Игра, над которой мы уже начали работу, станет важной вехой и продолжением нашей философии», — подчеркнул глава студии.

Ключевой фактор, по его мнению, заключается в специализации Bloober Team. Студия работает преимущественно в жанре психологического хоррора и нарративных приключений, что позволяет аккумулировать опыт и эффективно использовать его в будущих проектах. Технологии и процессы, отработанные в Silent Hill 2 remake и Cronos, лягут в основу новой разработки.

Бабиено подчеркнул, что благодаря накопленным знаниям студии не нужно тратить больше времени и ресурсов на каждый последующий проект: «Мы — вертикальный разработчик. Всё, чему мы научились ранее, напрямую отражается в новых играх».

Он также отметил, что Bloober Team стремится предлагать игрокам уникальный опыт, которого невозможно найти в других развлекательных продуктах — будь то сериалы, социальные сети или free-to-play проекты. «Ключ к успеху — это уникальный контент», — резюмировал Бабиено.

Хотя продолжения Cronos: The New Dawn не планируется, сам факт выхода столь крупного проекта и интерес со стороны индустрии показывают, что Bloober Team уверенно движется вперёд, постепенно закрепляя за собой статус одного из ведущих европейских разработчиков.