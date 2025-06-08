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Cronos: The New Dawn Осень 2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.4 109 оценок

Cronos: The New Dawn - новый научно-фантастический хоррор от Bloober Team выйдет этой осенью

butcher69 butcher69

Bloober Team, известная успешным ремейком Silent Hill 2, готовится порадовать поклонников жанра новым проектом — Cronos: The New Dawn. На последнем Xbox Games Showcase был показан свежий трейлер игры, который раскрывает атмосферу и геймплей будущего survival horror.

Игра обещает стать более глубоким и полнофункциональным хоррором, чем предыдущие работы студии, с усиленным акцентом на боевые действия и уникальной механикой двойной временной шкалы. В трейлере показаны мрачные локации, пугающие враги и динамичные сражения, которые ждут игроков.

Cronos: The New Dawn выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S осенью 2025 года. Конкретная дата релиза пока не объявлена, но фанатам стоит подготовиться к новому пугающему путешествию.

19
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
K0t Felix

Игоря явственно лучше, чем *овнисто Протокол

4
Tiger Goose

The Callisto Protocol — великолепная игра.

9
K0t Felix Tiger Goose

В вашей вселенной сударь, но не в нашей

1
Pravdarub Tiger Goose

В первом dead space разрабы запихнули спойлер в первые названия уровней (Николь мертва) при разработке КАЛисто они пошли еще дальше и прямо в названии описали всю игру.

1
Snake Snaake Snaaaaaake

после Silent Hill 2 Bloober Team явно свернули не туда

2
Ahnx

Это не НФ, а антинаучный хоррор.

Никита Дроздоvv

в геймпасс будет?

My life is a game

нет

Никита Дроздоvv My life is a game

Жалко

My life is a game Никита Дроздоvv

да спиратишь если что
там денуво пока что нет

WerGC

здравствуй dead space,это мы берем

ДЕНИСКА_омск

Паходу дамочка в костюме, бедрами качает