Cronos: The New Dawn - новый научно-фантастический хоррор от Bloober Team выйдет этой осенью

Bloober Team, известная успешным ремейком Silent Hill 2, готовится порадовать поклонников жанра новым проектом — Cronos: The New Dawn. На последнем Xbox Games Showcase был показан свежий трейлер игры, который раскрывает атмосферу и геймплей будущего survival horror.
Игра обещает стать более глубоким и полнофункциональным хоррором, чем предыдущие работы студии, с усиленным акцентом на боевые действия и уникальной механикой двойной временной шкалы. В трейлере показаны мрачные локации, пугающие враги и динамичные сражения, которые ждут игроков.
Cronos: The New Dawn выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S осенью 2025 года. Конкретная дата релиза пока не объявлена, но фанатам стоит подготовиться к новому пугающему путешествию.
Игоря явственно лучше, чем *овнисто Протокол
The Callisto Protocol — великолепная игра.
В вашей вселенной сударь, но не в нашей
В первом dead space разрабы запихнули спойлер в первые названия уровней (Николь мертва) при разработке КАЛисто они пошли еще дальше и прямо в названии описали всю игру.
после Silent Hill 2 Bloober Team явно свернули не туда
Это не НФ, а антинаучный хоррор.
в геймпасс будет?
нет
Жалко
да спиратишь если что
там денуво пока что нет
здравствуй dead space,это мы берем
Паходу дамочка в костюме, бедрами качает