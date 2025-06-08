Cronos: The New Dawn - новый научно-фантастический хоррор от Bloober Team выйдет этой осенью

Bloober Team, известная успешным ремейком Silent Hill 2, готовится порадовать поклонников жанра новым проектом — Cronos: The New Dawn. На последнем Xbox Games Showcase был показан свежий трейлер игры, который раскрывает атмосферу и геймплей будущего survival horror.

Игра обещает стать более глубоким и полнофункциональным хоррором, чем предыдущие работы студии, с усиленным акцентом на боевые действия и уникальной механикой двойной временной шкалы. В трейлере показаны мрачные локации, пугающие враги и динамичные сражения, которые ждут игроков.

Cronos: The New Dawn выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S осенью 2025 года. Конкретная дата релиза пока не объявлена, но фанатам стоит подготовиться к новому пугающему путешествию.