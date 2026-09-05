Cronos: The New Dawn отмечает первую годовщину

Bloober Team поблагодарила игроков за поддержку и поздравила сообщество с первой годовщиной Cronos: The New Dawn.

Спасибо всем Путешественникам, которые прокладывали нам путь в течение прошедшего года! С первой годовщиной Cronos: The New Dawn! Таково наше призвание.

Разработчики также подтвердили, что история игры продолжится в анонсированном сюжетном дополнении Lazarus.