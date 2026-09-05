ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.6 1 218 оценок

Cronos: The New Dawn отмечает первую годовщину

monk70 monk70

Bloober Team поблагодарила игроков за поддержку и поздравила сообщество с первой годовщиной Cronos: The New Dawn.

Спасибо всем Путешественникам, которые прокладывали нам путь в течение прошедшего года! С первой годовщиной Cronos: The New Dawn! Таково наше призвание.

Разработчики также подтвердили, что история игры продолжится в анонсированном сюжетном дополнении Lazarus.

54
30
Комментарии:  30
Ваш комментарий
Eclair_93

Про 10 годовщину этой посредственности потом тоже трубить будут?

27
BigusDickus
22
North235

И хоть игра мне не особо зашла, но что-то в ней однозначно есть. Поздравляю!

14
Lua Tools

Замечательная игра! Атмосферище зашкаливает

12
SERGIOUS LEE

А как вообще игра годная? стоит ли в нее погонять?

9
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ