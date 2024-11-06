Cronos: The New Dawn покажет игрокам новый уровень хоррора с упором на сюжет

Разработчики Cronos: The New Dawn из Bloober Team приоткрыли завесу над уникальными особенностями игры, которые отличают её от классических хорроров. Один из ключевых элементов Cronos — возможность перемещаться во времени, но только в определенные моменты. По словам геймдиректора Яцека Жебы, переходы между 80-ми годами и мрачным постапокалиптическим будущим будут требовать от игроков серьёзных усилий и битв за выживание, а не происходить по желанию.

В разговоре с итальянским игровым изданием Everyeye разработчик отметил, что новая игра Bloober Team по-прежнему делает основной упор на повествование. Несмотря на наличие боевой системы и механики перемещения во время, сюжет игры остается важнейшим аспектом для команды. Кроме этого, в Cronos: The New Dawn авторы обещают оставаться верными своим корням, рассказывая уникальные и запутанные истории.

Создатели добавляют новый подход к боевой системе, делая её наиболее сложной среди предыдущих проектов студии. В арсенале главного героя появится как футуристическое оружие с функцией расчленения монстров, так и уникальные устройства, которые Bloober Team пока держит в секрете. Разработчики обещают, что игроки смогут улучшать оружие и оборудование, открывая доступ к новым способам борьбы с ужасными созданиями, вдохновленными фильмами и играми ужасов.

Вместо традиционного подхода к линейности карты разработчики выбрали структуру с дополнительными зонами и побочными локациями, где можно найти ресурсы и секреты. По аналогии с Resident Evil, Cronos позволит исследовать некоторые области повторно, что добавит глубины игровому процессу и наградит внимательных игроков ценными находками.