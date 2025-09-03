Cronos: The New Dawn получила 78 баллов на MetaCritic и 80 на OpenCritic

Cronos: The New Dawn — новейшая игра Bloober Team, и после восторженных отзывов о ремейке Silent Hill 2 ожидания были высоки. Крупные игровые порталы уже успели закончить игру и начали публиковать оценки.
Средний балл Cronos: The New Dawn на MetaCritic составляет 78, а на OpenCritic — 80. Игра получила высокую оценку за отличную атмосферу, увлекательный сюжет и уникальные идеи, но она страдает от однообразных боёв, отсутствия разнообразия и разочаровывающей концовки.
- 90 – Gamereactor UK
- 90 – Shacknews
- 85 – CGMagazine
- 80 – Push Square
- 80 – GameWatcher
- 80 – TheSixthAxis
- 80 – GameSpot
- 80 – Eurogamer
- 78 – Game Informer
- 70 – Destructoid
- 70 – GamesRadar+
- 70 – IGN
- 60 – TechRadar Gaming
- 60 – Slant Magazine
- 60 – VGC
- 40 – Final Weapon
Shacknews – 90
Bloober Team взяла свои знания о дизайне боевой системы и выживания в Silent Hill 2, объединила их со своим опытом в дизайне окружения и рассказала историю, которая затрагивает и оставляет игрока в нерешительности в решающие моменты. Игра не всегда выдерживает хороший темп, но Cronos — это захватывающее приключение с прыжками во времени, которое добавляет новый и пугающий колорит вселенную ужасов.
MGG – 80
Чтобы пройти сюжет Cronos: The New Dawn, вам потребуется играть около 20 часов, чего, в общем-то, вполне достаточно. Правда, временами возникает лёгкое ощущение повторяемости, особенно в отношении монстров и боссов — в какой-то момент мне казалось, что я сражаюсь один за другим. Но это быстро забывается благодаря антуражу, игровому процессу и сюжету. К тому же, если вам нравится сложность, вы получите удовольствие: давно я так не раздражался от игры, особенно из-за боссов… Но какое же невероятное чувство, когда тебе удаётся победить!
IGN – 70
Cronos: The New Dawn предлагает интригующую загадку и тревожный научно-фантастический сеттинг для исследования, но её стандартная боевая система не позволяет игре вырваться из тени, оставленной такими тяжеловесами, как Dead Space и Resident Evil 4. Гнетущее мрачное окружение богато интересными деталями, а некоторые битвы с боссами вселяют такое отчаяние, что это по-настоящему захватывает. Однако в других местах ощущается явная неопределённость, которая сдерживает развитие сюжета на долгих отрезках, а предсказуемая тактика пугающих действий не дотягивает до уровня настоящего страха Silent Hill 2.
Final Weapon – 40
Cronos: The New Dawn полна потенциала, но в конечном счёте не дотягивает до своей концепции. Несмотря на то, что игра имеет прочную повествовательную основу и ряд интересных механик, неудовлетворительное завершение истории в сочетании с раздражающей боевой системой, частыми сбоями, слабым темпом исследования и повторяющимися игровыми сценами приводит к тому, что проект не достигает качества других произведений этого жанра.
Само собой критики будут довольны... бабу (хрен пойми какой национальности ) нарядили в костюм мужика. Некогда не верил критикам, буду ждать отзывов самих игроков
Так вам никогда не угодить , какую бы оценку не поставили критики
ну это странно что игна 70 поставила похоже мало какого то "сословия"
Я и не говорю, что он там есть... то, что девушка главный герой я даже за ... только бы не было тем связанных с феминизмом... А так я просто жду отзывов самих игроков
Фемичийкал
Но всё равно будут люди, которые будут орать: "Наконец - то DEAD SPACE получил за щеку, а Callisto Perdacol сосёт с проглотом". Но, тут надо учитывать, что этим людям будет достаточно того, что в кадре постоянно женская задница виляет. В хоррор - игре, да.
проходняк
Всем уже наплевать на этот метакритик , обычные продажные крысы.
Посмотрев вчера несколько стримов, нужно сказать, что игра в целом очень неплохая. Да там есть минусы в боевке, нет уклонений и т.д. Но игра атмосферная, неплохой саунд
Мне cronos зашел, отличная игра , атмосфера топ. Оптимизация тоже нормальная , но бывают редко статтеры, а так 107, 128, 140 фпс на максималках в 2к.
Каво???
Там походу геймплей на уровне Max Payne 3, однообразие на уровне Cookie Clicker, а про плохую концовку сказать что - то довольно трудно, ибо я не могу понять, чем критикам не понравилась лучшая концовка, в которой они удаляют игру с ПК или консоли. Странные ребята, в общем.
Нечего нового... GPT одобряет )))
мах пейн 3 - очень годная пострелушка, и мне интересно почему именно эту часть ругают хотя 1 и 2 ничем геймплейно не лучше? то что убрали фильтр черно белый и для зумерков "не стильно"😂
Молодцы что атмосферу научились делать.До всего остального к сожалению ещё опыта видимо не хватает.Хотя после успеха sh2 можно было бы подтянуть толковых людей кто шарит за боевику хотя бы.Под новаю ip видимо не стали заморачиваться.
Вменяемый сюжет - главная проблема всех современных игр.
Ну и шедевра в целом-то не ждали. Будут в Стиме "в основном положительные" отзывы и на том спасибо
Похоже от Final Weapon самый правдивый отзыв)