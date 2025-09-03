Cronos: The New Dawn получила 78 баллов на MetaCritic и 80 на OpenCritic

Cronos: The New Dawn — новейшая игра Bloober Team, и после восторженных отзывов о ремейке Silent Hill 2 ожидания были высоки. Крупные игровые порталы уже успели закончить игру и начали публиковать оценки.

Средний балл Cronos: The New Dawn на MetaCritic составляет 78, а на OpenCritic — 80. Игра получила высокую оценку за отличную атмосферу, увлекательный сюжет и уникальные идеи, но она страдает от однообразных боёв, отсутствия разнообразия и разочаровывающей концовки.

90 – Gamereactor UK

90 – Shacknews

85 – CGMagazine

80 – Push Square

80 – GameWatcher

80 – TheSixthAxis

80 – TheSixthAxis

80 – GameSpot

80 – Eurogamer

78 – Game Informer

70 – Destructoid

70 – GamesRadar+

70 – IGN

60 – TechRadar Gaming

60 – Slant Magazine

60 – VGC

40 – Final Weapon

Shacknews – 90

Bloober Team взяла свои знания о дизайне боевой системы и выживания в Silent Hill 2, объединила их со своим опытом в дизайне окружения и рассказала историю, которая затрагивает и оставляет игрока в нерешительности в решающие моменты. Игра не всегда выдерживает хороший темп, но Cronos — это захватывающее приключение с прыжками во времени, которое добавляет новый и пугающий колорит вселенную ужасов.

MGG – 80

Чтобы пройти сюжет Cronos: The New Dawn, вам потребуется играть около 20 часов, чего, в общем-то, вполне достаточно. Правда, временами возникает лёгкое ощущение повторяемости, особенно в отношении монстров и боссов — в какой-то момент мне казалось, что я сражаюсь один за другим. Но это быстро забывается благодаря антуражу, игровому процессу и сюжету. К тому же, если вам нравится сложность, вы получите удовольствие: давно я так не раздражался от игры, особенно из-за боссов… Но какое же невероятное чувство, когда тебе удаётся победить!

IGN – 70

Cronos: The New Dawn предлагает интригующую загадку и тревожный научно-фантастический сеттинг для исследования, но её стандартная боевая система не позволяет игре вырваться из тени, оставленной такими тяжеловесами, как Dead Space и Resident Evil 4. Гнетущее мрачное окружение богато интересными деталями, а некоторые битвы с боссами вселяют такое отчаяние, что это по-настоящему захватывает. Однако в других местах ощущается явная неопределённость, которая сдерживает развитие сюжета на долгих отрезках, а предсказуемая тактика пугающих действий не дотягивает до уровня настоящего страха Silent Hill 2.

Final Weapon – 40

Cronos: The New Dawn полна потенциала, но в конечном счёте не дотягивает до своей концепции. Несмотря на то, что игра имеет прочную повествовательную основу и ряд интересных механик, неудовлетворительное завершение истории в сочетании с раздражающей боевой системой, частыми сбоями, слабым темпом исследования и повторяющимися игровыми сценами приводит к тому, что проект не достигает качества других произведений этого жанра.