Cronos: The New Dawn получила новое обновление - добавлен фоторежим и возможность пропускать внутриигровые ролики

Студия Bloober Team выпустила бесплатное обновление для Cronos: The New Dawn на ПК и консолях — как раз к Хэллоуину. В игре появился фоторежим, а также ряд других улучшений — всё это в преддверии «Halloweek» (хэллоуинской недели).

Фоторежим позволяет снимать персонажа и окружающий мир, гибко настраивая множество параметров. Этот инструмент создан для того, чтобы дать простор творчеству: настройки можно адаптировать под любые личные предпочтения. Настраивайте экспозицию, контрастность и свечение. Используйте продвинутые опции, такие как «зернистость пленки» и «цветовые аберрации». Добавьте финальные штрихи с помощью эффектов и стикеров — все настройки созданы так, чтобы вы могли воплотить в жизнь своё видение.

Помимо фоторежима, обновление содержит ряд исправлений и корректировок, включая возможность пропускать внутриигровые ролики и оптимизацию HDR. Эти изменения призваны улучшить игровой процесс и помочь в полной мере раскрыть потенциал фоторежима.

В период празднования Хэллоуина на Cronos: The New Dawn будет действовать скидка 50% в Steam, PlayStation Store, Microsoft Store и Nintendo eShop. Сроки проведения акции могут различаться в зависимости от платформы.

В честь Хэллоуина студия Bloober Team проводит «Halloweek» — неделю, наполненную стримами, сюрпризами и розыгрышами. Мероприятие пройдет с 26 по 30 октября.