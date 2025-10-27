Cronos: The New Dawn получила новый контент в честь Хэллоуина

Польская студия Bloober Team выпустила обновление 1.007 для психологического хоррора Cronos: The New Dawn, которое добавило в игру новый контент, посвященный Хэллоуину.

Не смотря на то, что Bloober не опубликовала официального патча, достоверно известно, что обновление добавило бесплатный скин «Тыква», что станет приятным сюрпризом как для новичков, которые только недавно начали знакомство с игрой, так и для игроков, прошедших ее и желающих получить другие концовки. Помимо вышедшего обновления, в Steam и Epic Games Store также появилась демоверсия игры.

Что касается других новостей о Cronos, то по словам представителей Bloober, они ожидают «значительной прибыли» от хоррор-игры, хотя на данный момент ни сиквела, ни DLC в разработке нет.