Cronos: The New Dawn получила новый контент в честь Хэллоуина

Польская студия Bloober Team выпустила обновление 1.007 для психологического хоррора Cronos: The New Dawn, которое добавило в игру новый контент, посвященный Хэллоуину.
Не смотря на то, что Bloober не опубликовала официального патча, достоверно известно, что обновление добавило бесплатный скин «Тыква», что станет приятным сюрпризом как для новичков, которые только недавно начали знакомство с игрой, так и для игроков, прошедших ее и желающих получить другие концовки. Помимо вышедшего обновления, в Steam и Epic Games Store также появилась демоверсия игры.
Что касается других новостей о Cronos, то по словам представителей Bloober, они ожидают «значительной прибыли» от хоррор-игры, хотя на данный момент ни сиквела, ни DLC в разработке нет.
Добавили бы лучше скин с кучей крестов на костюме [как на воротнике со скрниа] и огромным крестом на шлеме вместо щели, может модами запилят.
saa0891 в очередной раз напоминает всем, что не зря его тут считают дypaчкoм.
Норм, в следующем месяце начну проходить
А причём здесь "другие концовки" и костюм "тыква"?
Если припереться в таком костюме к финальному боссу, то он с полминуты будет смотреть и скажет: "Совсем е*обо?"
Ага, в обморок упадёт.
По дефолту тоже тыква, ничего особо не изменилось )
Товарищ автор, вы в этом уверены?