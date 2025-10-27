ЧАТ ИГРЫ
Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.7 1 023 оценки

Cronos: The New Dawn получила новый контент в честь Хэллоуина

Gruz_ Gruz_

Польская студия Bloober Team выпустила обновление 1.007 для психологического хоррора Cronos: The New Dawn, которое добавило в игру новый контент, посвященный Хэллоуину.

Не смотря на то, что Bloober не опубликовала официального патча, достоверно известно, что обновление добавило бесплатный скин «Тыква», что станет приятным сюрпризом как для новичков, которые только недавно начали знакомство с игрой, так и для игроков, прошедших ее и желающих получить другие концовки. Помимо вышедшего обновления, в Steam и Epic Games Store также появилась демоверсия игры.

Что касается других новостей о Cronos, то по словам представителей Bloober, они ожидают «значительной прибыли» от хоррор-игры, хотя на данный момент ни сиквела, ни DLC в разработке нет.

Комментарии:  8
saa0891

Добавили бы лучше скин с кучей крестов на костюме [как на воротнике со скрниа] и огромным крестом на шлеме вместо щели, может модами запилят.

6
Hanzо

saa0891 в очередной раз напоминает всем, что не зря его тут считают дypaчкoм.

1
ViksOne

Норм, в следующем месяце начну проходить

4
Nick1906

А причём здесь "другие концовки" и костюм "тыква"?

1
Tiger Goose

Если припереться в таком костюме к финальному боссу, то он с полминуты будет смотреть и скажет: "Совсем е*обо?"

Nick1906 Tiger Goose

Ага, в обморок упадёт.

ant 36436

По дефолту тоже тыква, ничего особо не изменилось )

1
Tiger Goose
обновление добавило бесплатный скин «Тыква», что станет приятным сюрпризом

Товарищ автор, вы в этом уверены?