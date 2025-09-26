Cronos: The New Dawn получила обновление с улучшениями оптимизации и исправлением ошибок

Для Cronos: The New Dawn вышло Обновление 1.006 (версия 326654), доступное для загрузки на PS5, ПК и Xbox Series X/S. Согласно официальным заметкам, последний патч устраняет серьёзные сбои, блокировку игрового процесса и проблемы с заставками. Производительность была оптимизирована за счёт улучшений GPU/CPU и снижения потребления памяти. Кроме того, сегодняшнее обновление также улучшает удобство использования базы данных и прогресс в NG+.
Оптимизация
- Уменьшены скачки производительности при наступлении на биомассу или врагов.
- Улучшена производительность трассировки лучей и потоковой передачи.
- Снижено потребление памяти.
- Общая оптимизация графического и центрального процессоров.
Улучшения качества жизни
- Добавлена возможность сортировки на вкладку журнала путешествий базы данных.
- Код зоны изоляции теперь корректно очищается от выделения.
- Собранные кошки сохраняются в базе данных при запуске NG+.
Специфично для Linux
- Исправлены проблемы с HDR в версии Linux.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Сегодня прошел. Нормальная игра. Местами пугает. Играйте вечером и обязательно в наушниках!!!
Может когда нибудь добавят выбор уровня сложности, но это будет другая история.
Она же легчайшая)
Некоторые привыкли играть в COD, где 100500 патронов
пробежал с трейнером "он хит кил" и уже забыл этот шлак..)
прошел и стер это жалкое пародие