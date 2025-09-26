Cronos: The New Dawn получила обновление с улучшениями оптимизации и исправлением ошибок

Для Cronos: The New Dawn вышло Обновление 1.006 (версия 326654), доступное для загрузки на PS5, ПК и Xbox Series X/S. Согласно официальным заметкам, последний патч устраняет серьёзные сбои, блокировку игрового процесса и проблемы с заставками. Производительность была оптимизирована за счёт улучшений GPU/CPU и снижения потребления памяти. Кроме того, сегодняшнее обновление также улучшает удобство использования базы данных и прогресс в NG+.

Оптимизация

Уменьшены скачки производительности при наступлении на биомассу или врагов.

Улучшена производительность трассировки лучей и потоковой передачи.

Снижено потребление памяти.

Общая оптимизация графического и центрального процессоров.

Улучшения качества жизни

Добавлена ​​возможность сортировки на вкладку журнала путешествий базы данных.

Код зоны изоляции теперь корректно очищается от выделения.

Собранные кошки сохраняются в базе данных при запуске NG+.

Специфично для Linux

Исправлены проблемы с HDR в версии Linux.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.