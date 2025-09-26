ЧАТ ИГРЫ
Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.7 847 оценок

Cronos: The New Dawn получила обновление с улучшениями оптимизации и исправлением ошибок

monk70 monk70

Для Cronos: The New Dawn вышло Обновление 1.006 (версия 326654), доступное для загрузки на PS5, ПК и Xbox Series X/S. Согласно официальным заметкам, последний патч устраняет серьёзные сбои, блокировку игрового процесса и проблемы с заставками. Производительность была оптимизирована за счёт улучшений GPU/CPU и снижения потребления памяти. Кроме того, сегодняшнее обновление также улучшает удобство использования базы данных и прогресс в NG+.

Оптимизация

  • Уменьшены скачки производительности при наступлении на биомассу или врагов.
  • Улучшена производительность трассировки лучей и потоковой передачи.
  • Снижено потребление памяти.
  • Общая оптимизация графического и центрального процессоров.

Улучшения качества жизни

  • Добавлена ​​возможность сортировки на вкладку журнала путешествий базы данных.
  • Код зоны изоляции теперь корректно очищается от выделения.
  • Собранные кошки сохраняются в базе данных при запуске NG+.

Специфично для Linux

  • Исправлены проблемы с HDR в версии Linux.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

24
6
Комментарии:  6
romero52

Сегодня прошел. Нормальная игра. Местами пугает. Играйте вечером и обязательно в наушниках!!!

5
Predator556

Может когда нибудь добавят выбор уровня сложности, но это будет другая история.

4
Listoman

Она же легчайшая)

8
Дрессировка гусей Listoman

Некоторые привыкли играть в COD, где 100500 патронов

4
Вадим Якимов

пробежал с трейнером "он хит кил" и уже забыл этот шлак..)

9
WerGC

прошел и стер это жалкое пародие

4