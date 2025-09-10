Cronos: The New Dawn получила первый хотфикс с исправлением множества ошибок

Cronos: The New Dawn получил первый хотфикс, который в основном направлен на исправление проблем с сохранениями, исправление ошибок в достижениях и небольшие улучшения игрового процесса.
В публикации в Steam Bloober рассказала обо всех исправлениях и улучшениях, внесённых в этот хотфикс, многие из которых касаются системы сохранений и автосохранений. В игре были моменты, когда игроки могли потерять свой прогресс из-за «проблем совместимости сохранений», которые команда исправила. Также были исправлены некоторые нестабильные триггеры автосохранений.
Новое исправление также устраняет проблемы с тремя достижениями, которые либо не появлялись, либо не учитывали прогресс. Это произошло с достижением «Дар реликвий», из-за которого прогресс не отслеживался у игроков, купивших оружие в магазине. Достижение «Следопыт» также вызывало проблемы у игроков, пропустивших определённую кат-сцену. Наконец, достижение «Пироман», которое выдавалось игрокам за первое сожжение куска биомассы, не открывалось. Все три достижения были исправлены.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Вспоминая прошлую душнину SH2 Remake от этих же разрабов Cronos уже заранее вызывает рвотные позывы.
Тоже самое могу сказать про твой не кому не нужный коммент )
на мой взгляд cronos - лучший сурвайвал хоррор последих лет
Хорошо что ты не разработчик игр
Отличная игра кто бы что не говорил,вон, второй раз прохожу на Сложном режиме.
Опыт Калисты показывает, что гомнили игру в основном те, кто ловил баги и статтеры на старте и те, кто хейтил, насмотревшись блогеров. Те, кто играл позже с озвучкой и с патчами, отзываются об игре положительно, я тоже.
Поэтому в Кроносе жду озвучку, патчи, а потом заценю.
не сравнивай отличный CP от мастера с этой поделкой