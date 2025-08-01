Cronos: The New Dawn получила взрослый рейтинг от ESRB за кровь, насилие и ненормативную лексику

Предстоящая игра в жанре survival horror Cronos: The New Dawn от Bloober Team получила возрастной рейтинг ESRB перед релизом 5 сентября. Согласно рейтинговой комиссии Entertainment Software Rating Board (ESRB), игре присвоен рейтинг M (Mature 17+) из-за графического изображения крови и расчленёнки, жестокого насилия и ненормативной лексики. Эта классификация проливает свет на мрачные тематические элементы и визуальный тон игры, которые соответствуют репутации разработчика в области психологических хорроров.

В обзоре ESRB описываются сюжет и игровая механика игры, подтверждая, что игроки берут на себя роль Экстрактора, который перемещается как по постапокалиптическому будущему, так и по искажённому прошлому, собирая души. Игровой процесс включает в себя разнообразные боевые сценарии с использованием огнестрельного и холодного оружия, где враги демонстрируют визуальные повреждения и расчленение. Сообщается, что в нескольких сценах присутствуют эффекты брызг крови и посмертные увечья, а в некоторых областях присутствуют наглядные детали окружения, такие как оторванные конечности и внутренности. Особенно тревожным моментом является кат-сцена, в которой персонаж совершает самоубийство за кадром. Кроме того, присутствует ненормативная лексика, в том числе слово «f**k» в диалогах.

Релиз Cronos: The New Dawn ожидается 5 сентября для ПК. Xbox Series X|S, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.