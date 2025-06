Cronos: The New Dawn получит физическую версию на PS5 - Skybound займётся дистрибуцией

Bloober Team объявила, что survival horror от третьего лица Cronos: The New Dawn получит физическую версию для PlayStation 5. За распространение в Северной и Южной Америке будет отвечать Skybound Games — компания, известная по релизу физических копий The Callisto Protocol.

Глава Bloober Team Пётр Бабиено отметил, что Skybound обладает отличными компетенциями в международной дистрибуции и выразил уверенность в успехе проекта. По его словам, Cronos: The New Dawn — самый амбициозный оригинальный тайтл студии и важный этап в развитии Bloober Team Group.

Физический релиз станет ключевым элементом маркетинговой стратегии студии. Игра выйдет этой осенью на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam и Epic Games Store).