Cronos: The New Dawn получит режим "Новая игра+"; Bloober обещает линейный игровой процесс с "моментами свободы"

Хотя Cronos: The New Dawn — исключительно однопользовательская игра, Bloober Team сможет добавить что-то новое к повторному прохождению, включив режим «Новая игра+». Более того, несмотря на линейный характер Cronos, разработчики объяснили, как диалоговые варианты в хорроре добавят ещё один уровень реиграбельности.

Ведущий сценарист и ведущий нарративный дизайнер Гжегож Лайк и гейм-директор Яцек Земба объяснили, что игра линейна, но в ней всё же есть определённый элемент свободы.

Яцек Земба:

У нас история о путешествиях во времени. Что касается структуры, она линейна, с моментами свободы, такими как возвращение назад и разрешение всех проблем на уровне. Но всё же история должна развиваться в нужном темпе, потому что мы хотим донести нечто очень конкретное.

Гжегож Лайк:

Мы думали о создании нескольких вариаций, но после экспериментов решили сделать её более линейной, потому что это более дружелюбная среда для хорроров. Но мы всё равно хотели дать игроку ощущение выбора, поэтому у нас есть варианты в диалогах, и ваш выбор влияет на то, что вы видите в игре, какие души у вас в коллекции.



Люди, которых вы извлекаете, изменят ваше восприятие игры. Они будут нашёптывать вам разные вещи и дадут вам контекст событий. Пройдя игру один раз, вы встречаетесь с другом в баре, обсуждаете её, и ваши впечатления немного меняются, и, возможно, это заставит вас пройти её ещё раз.

Гжегож Лайк также подтвердил, что в игре будет режим «Новая игра+», сказав:

Да, и вы также можете изменить уровень сложности на более высокий.

Учитывая, что в Cronos будет несколько концовок, которые не имеют чёткого определения «хорошие» или «плохие», это также должно повысить реиграбельность.

Релиз Cronos: The New Dawn состоится 5 сентября на PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 и ПК.