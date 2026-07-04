Cronos: The New Dawn с каждым днём все ближе к релизу профессиональной русской локализации

Хорроры – это очередная слабость команды Mechanics VoiceOver, которая в сочетании с жуткой атмосферой, интересными диалогами и запутанным сюжетом лишь усиливается.

Cronos: The New Dawn определённо сочетает в себе все эти качества, а потому определённо нуждается в профессиональной русской локализации, которая сможет подарить совсем иные ощущения всем русскоязычным игрокам: как тем, кто только собирается ознакомиться с сюжетом, так и тем, кто уже сделал это!

На «МехФесте» было заявлено, что озвучка на проект уже не за горами, ведь сбор средств преодолел отметку в 83%. И, чтобы простимулировать его и поскорее довести до 100%, команда выпустила бэкстейдж из серии «Как Механики озвучивали», в котором знакомит игроков с русскими голосами ещё нескольких ключевых персонажей.

Вместе с тем, Механики сделали следующее заявление, подкрепленное трейлером:

И да, вероятно, сейчас вы читаете самое закономерное наше заявление за сегодня, ведь что может быть очевиднее того, что после анонса дополнения Lazarus, мы захотим взять в работу и его? Правильно, ничего! С нетерпением ждём выхода дополнения, чтобы изучить его и увидеть путь становления Смотрителя!