Cronos: The New Dawn с каждым днём все ближе к релизу профессиональной русской локализации

Хорроры – это очередная слабость команды Mechanics VoiceOver, которая в сочетании с жуткой атмосферой, интересными диалогами и запутанным сюжетом лишь усиливается.
Cronos: The New Dawn определённо сочетает в себе все эти качества, а потому определённо нуждается в профессиональной русской локализации, которая сможет подарить совсем иные ощущения всем русскоязычным игрокам: как тем, кто только собирается ознакомиться с сюжетом, так и тем, кто уже сделал это!
На «МехФесте» было заявлено, что озвучка на проект уже не за горами, ведь сбор средств преодолел отметку в 83%. И, чтобы простимулировать его и поскорее довести до 100%, команда выпустила бэкстейдж из серии «Как Механики озвучивали», в котором знакомит игроков с русскими голосами ещё нескольких ключевых персонажей.
Вместе с тем, Механики сделали следующее заявление, подкрепленное трейлером:
И да, вероятно, сейчас вы читаете самое закономерное наше заявление за сегодня, ведь что может быть очевиднее того, что после анонса дополнения Lazarus, мы захотим взять в работу и его? Правильно, ничего! С нетерпением ждём выхода дополнения, чтобы изучить его и увидеть путь становления Смотрителя!
Не ожидал, что эта дешевая пародия на dead space, соберет донаты на озвучку
Очень жду качественной озвучки этого атмосфернейшего хоррора. Даже донатил по 50 рублей несколько раз.
Перепройду с удовольствием с русской озвучкой.
Почему вся лента в донатных кринжовых озвучках?