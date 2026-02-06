Cronos: The New Dawn скоро преобразится - Bloober Team анонсировала выход долгожданного обновления

Cronos: The New Dawn дебютировала в прошлом году, и хотя она привлекла значительное внимание и получила похвалу от игроков, многие посчитали её слишком сложной. Позже разработчики объявили, что учли отзывы игроков и готовят альтернативу для тех, кто хочет более целенаправленного сюжета или более доступного игрового процесса. Этот план будет реализован в ближайшее время.

Спустя несколько месяцев после анонса Bloober Team опубликовала новую информацию о появлении более низкого уровня сложности. Режим, известный как Temporal Diver Mode, будет добавлен в рамках следующего обновления игры, которое выйдет к концу следующей недели. Сейчас разработчики ждут завершения процесса сертификации, после чего можно будет выпустить патч. Поэтому, хотя нам ещё предстоит дождаться конкретной даты, внедрение этой важной функции стало ближе, чем когда-либо, и Bloober Team должна опубликовать информацию в ближайшие дни.