Cronos: The New Dawn скоро преобразится - Bloober Team анонсировала выход долгожданного обновления

Cronos: The New Dawn дебютировала в прошлом году, и хотя она привлекла значительное внимание и получила похвалу от игроков, многие посчитали её слишком сложной. Позже разработчики объявили, что учли отзывы игроков и готовят альтернативу для тех, кто хочет более целенаправленного сюжета или более доступного игрового процесса. Этот план будет реализован в ближайшее время.
Спустя несколько месяцев после анонса Bloober Team опубликовала новую информацию о появлении более низкого уровня сложности. Режим, известный как Temporal Diver Mode, будет добавлен в рамках следующего обновления игры, которое выйдет к концу следующей недели. Сейчас разработчики ждут завершения процесса сертификации, после чего можно будет выпустить патч. Поэтому, хотя нам ещё предстоит дождаться конкретной даты, внедрение этой важной функции стало ближе, чем когда-либо, и Bloober Team должна опубликовать информацию в ближайшие дни.
бесполезные траты,провал года
ps другого от го8нотолпы я и не ожидал
Ты точно знаком со словом провал? Я тебе на примере скринов покажу
Мужик, ты не забывай добавлять - для МЕНЯ это провал года) А многим людям игра понравилась.
мне плевать на цифры я сам во все играю и хромус провал
Мне показалось унылой,не страшной и абсолютно проходной игрой,которую нужно было закончить на предпоследнем боссе потому,что последний не сложный,а просто позорный,убегать от мужика с серпом,в игре которой нет уворотов,мне совсем не понравилось.Да и в общем,не проникся,неинтересный дешман.
Не понятно в каком месте игра сложная. Визуал хороший , лор да и сама задумка интересные . Финал правда смазанный какой то , как будто пару часов из игры вырезали
Не понимаю в каком месте игра сложная, прошел на изи, пару раз только подох за всю игру. Жду озвучку и залетаю в НГ+ на высокой сложности.