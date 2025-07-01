Cronos: The New Dawn станет последним совместным проектом композитора Аркадиуша Рейковски и Bloober Team

Поклонники музыки и звукового сопровождения в играх польской студии Bloober Team, которую композитор Аркадиуш Рейковски (Arkadiusz Reikowski) создавал на протяжении последних 10 лет, получили сегодня шокирующую новость.

Cronos: The New Dawn станет последней игрой Bloober Team, над которой работал Аркадиуш Рейковски. В своем профиле в сети X композитор и звукорежиссер сообщил, что расстается с Bloober Team после 10 лет сотрудничества.

Хотя саундтрек к Cronos: The New Dawn станет последним, написанным Рейковски для краковской студии, это не значит, что в будущем мы не услышим ничего нового от композитора. В резюме Рейковски указано, что он уже работает над новым, пока еще не анонсированным проектом.