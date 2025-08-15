Cronos: The New Dawn удивит игроков - Bloober Team готовит игру в жанре хоррор, непохожую ни на одну другую

Bloober Team, студия, ответственная за ремейк Silent Hill 2, готовит премьеру собственной игры — Cronos: The New Dawn. Игра, которая выйдет 5 сентября, обещает свежий взгляд на survival horror, с упором на уникальные механики и атмосферу постапокалиптической Польши 1980-х годов.
Предварительные подробности указывают на линейный игровой процесс с элементами свободы, такими как возвраты и выборы в диалогах, влияющие на сюжет и концовку. Игроки смогут собирать души, которые меняют их восприятие мира и стимулируют реиграбельность.
Одним из самых важных нововведений является система «слияния», которая позволяет врагам комбинировать уникальные черты и создавать всё более сложные комбинации. Враги могут быть как атакующими, так и оборонительными, а боссы будут испытывать навыки игрока различными способами.
Разработчики вдохновлялись брутальной архитектурой и «кассетным футуризмом» Польской Народной Республики, что придало игре уникальную атмосферу ретро-научной фантастики. Сюжет исследует философские темы, межличностные отношения и тему выживания в условиях деспотичной системы.
Bloober Team подчёркивает, что Cronos: The New Dawn — это не просто экшен, но и глубокая история. Студия опирается на ценный опыт разработки Silent Hill 2, но также делает ставку на собственные технологические и дизайнерские решения, чтобы вывести мир ужасов на новый уровень качества.
Вся лента засрана этой игрой! по 10 постов в день!
последняя новость по игре, не считая этой, была тут от 13 августа. Предпоследняя - 8 августа. Какую еще чушь будешь нести?
конечно не похожую... баба-танк в шлеме с вагиной... кто еще такой бред выдумал бы?! игра явно создаётся с уклоном в поветку и скорее всего это сильно отразится на сюжете и на самой игре, как было в God of War 2 или во втором Хорайзен
Хорошо хоть в шлеме! А могли как Кадзимба, сделать без шлемов, вот таких вот лысых, уродливых, беременных женщин, которые ходят с автоматами на перевес и сражаются со злыми мужиками! Господи, даже Дракман до такой ГЕЙниальности не додумался. Что нюхал Кадзимба при создании этого "шедевра"?
хспади исуси
Ага, именно это я и крикнул, когда проходил эту игру!
Свежий взгляд на хоррор это собирать души и выбирать реплики? Вау 2010 год на проводе. Глубокие философские темы обернутся чтением записок на 10 часов.
максимум середняк уровня Medium
Даже по трейлерам видно, что это в разы лучше Медиума. Медиум был совсем уж дохлым симулятором ходьбы.
Шутерок в тёмных и узких коридорах, где без фонаря ни черта не видать. Монстры- неинтересные, какие-то манекены (гениталий нет) с отростками на руках или ногах, когда становятся сильнее, то окутываются огромными спагетти. Пока игра удивляет, но только в плохом смысле.
Silent Hill f куда интересней смотрится. И атмосфера лучше, и дизайн локаций, и врагов, и музыка, и героиня, которую видно, а не тётя в скафандре. За сценарий отвечает авторитетный писатель, а не пойми кто, как у поляков.
dead space\mass effect 2\fallout\dmc, никогда такого не было в играх
Ну что ж, игру однозначно покупаю, такое грех пиратить