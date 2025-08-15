Cronos: The New Dawn удивит игроков - Bloober Team готовит игру в жанре хоррор, непохожую ни на одну другую

Bloober Team, студия, ответственная за ремейк Silent Hill 2, готовит премьеру собственной игры — Cronos: The New Dawn. Игра, которая выйдет 5 сентября, обещает свежий взгляд на survival horror, с упором на уникальные механики и атмосферу постапокалиптической Польши 1980-х годов.

Предварительные подробности указывают на линейный игровой процесс с элементами свободы, такими как возвраты и выборы в диалогах, влияющие на сюжет и концовку. Игроки смогут собирать души, которые меняют их восприятие мира и стимулируют реиграбельность.

Одним из самых важных нововведений является система «слияния», которая позволяет врагам комбинировать уникальные черты и создавать всё более сложные комбинации. Враги могут быть как атакующими, так и оборонительными, а боссы будут испытывать навыки игрока различными способами.

Разработчики вдохновлялись брутальной архитектурой и «кассетным футуризмом» Польской Народной Республики, что придало игре уникальную атмосферу ретро-научной фантастики. Сюжет исследует философские темы, межличностные отношения и тему выживания в условиях деспотичной системы.

Bloober Team подчёркивает, что Cronos: The New Dawn — это не просто экшен, но и глубокая история. Студия опирается на ценный опыт разработки Silent Hill 2, но также делает ставку на собственные технологические и дизайнерские решения, чтобы вывести мир ужасов на новый уровень качества.