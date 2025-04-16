Dead Space в мрачной Польше 1980-х годов - смотрим геймплейный трейлер Cronos: The New Dawn

Разработчики из Bloober Team показали первый полноценный геймплей Cronos: The New Dawn — научно-фантастического хоррора, действие которого разворачивается в постапокалиптической Польше времён 1980-х годов. В представленном трейлере игра производит впечатление своего рода "Dead Space, но на земле": визуальный стиль, камера за плечом, напряжённая атмосфера и агрессивные монстры вызывают прямые ассоциации с ремейком культового космического ужастика.

Однако вместо запутанных коридоров космического корабля в Cronos: The New Dawn игрокам предстоит исследовать разрушенные улицы старого польского города, который столкнулся с ужасным событием под названием "Перелом". В кадре мелькают как узкие коридоры полуразрушенных зданий, так и более открытые пространства с нависающей угрозой из каждого тёмного угла.

Враги обещают быть разнообразными: гигантские чудовища, быстрые мелкие твари, существа, выплёвывающие неизвестную субстанцию, и даже такие, что ползают по потолку и нападают исподтишка. Всё это сопровождается мрачным визуальным рядом и звуковым напряжением, усиливающим чувство тревоги и безысходности.

Сюжет игры строится вокруг "Путешественника" — агента загадочной организации "Коллектив", отправленного во времени, чтобы спасти людей, погибших в результате апокалипсиса. Игрокам предстоит не только выжить в новой реальности, но и раскрыть тайны прошлого и настоящего.

В финале трейлера разработчики вновь подтвердили: Cronos: The New Dawn выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S до конца 2025 года.