Dead Space в мрачной Польше 1980-х годов - смотрим геймплейный трейлер Cronos: The New Dawn

Разработчики из Bloober Team показали первый полноценный геймплей Cronos: The New Dawn — научно-фантастического хоррора, действие которого разворачивается в постапокалиптической Польше времён 1980-х годов. В представленном трейлере игра производит впечатление своего рода "Dead Space, но на земле": визуальный стиль, камера за плечом, напряжённая атмосфера и агрессивные монстры вызывают прямые ассоциации с ремейком культового космического ужастика.
Однако вместо запутанных коридоров космического корабля в Cronos: The New Dawn игрокам предстоит исследовать разрушенные улицы старого польского города, который столкнулся с ужасным событием под названием "Перелом". В кадре мелькают как узкие коридоры полуразрушенных зданий, так и более открытые пространства с нависающей угрозой из каждого тёмного угла.
Враги обещают быть разнообразными: гигантские чудовища, быстрые мелкие твари, существа, выплёвывающие неизвестную субстанцию, и даже такие, что ползают по потолку и нападают исподтишка. Всё это сопровождается мрачным визуальным рядом и звуковым напряжением, усиливающим чувство тревоги и безысходности.
Сюжет игры строится вокруг "Путешественника" — агента загадочной организации "Коллектив", отправленного во времени, чтобы спасти людей, погибших в результате апокалипсиса. Игрокам предстоит не только выжить в новой реальности, но и раскрыть тайны прошлого и настоящего.
В финале трейлера разработчики вновь подтвердили: Cronos: The New Dawn выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S до конца 2025 года.
ожидалось большего. ну хз. может если сюжет вытянет.
Выглядит интересно
Очень веет Дед Спейсом
даже калисто не веет, не то что дед спейсом
Выглядит годно,посмотрим шо выйдет
Интересно посмотреть!
Блин ну ролик просто шикарный, будут ждать игру.
прям 12 обезьян) там тоже в прошлое отправляли Брюса чтобы всех спасти)не оттуда сюжет часом)
Эх, жаль что нет расчлененки как в космическом деде
такие игры мы любим,Dead Space вернулся ура!!!!!
блин очень даже круто, я никогда бы не поверил если бы мне сказали 3 года назад что это проект от блуберов )
Помнится мне уже был один польский Dead Space
Всё отлично, кроме шлема))
Такой вроде в длс будет,но не точно.
Все видят Dead Space там, где может оказаться Callisto Protocol ;)
Больше всего переживаю за стрельбу,если она будет как SH2,то пиши пропало.