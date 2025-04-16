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Cronos: The New Dawn 2025 г.
Экшен, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.4 89 оценок

Dead Space в мрачной Польше 1980-х годов - смотрим геймплейный трейлер Cronos: The New Dawn

Gutsz Gutsz

Разработчики из Bloober Team показали первый полноценный геймплей Cronos: The New Dawn — научно-фантастического хоррора, действие которого разворачивается в постапокалиптической Польше времён 1980-х годов. В представленном трейлере игра производит впечатление своего рода "Dead Space, но на земле": визуальный стиль, камера за плечом, напряжённая атмосфера и агрессивные монстры вызывают прямые ассоциации с ремейком культового космического ужастика.

Однако вместо запутанных коридоров космического корабля в Cronos: The New Dawn игрокам предстоит исследовать разрушенные улицы старого польского города, который столкнулся с ужасным событием под названием "Перелом". В кадре мелькают как узкие коридоры полуразрушенных зданий, так и более открытые пространства с нависающей угрозой из каждого тёмного угла.

Враги обещают быть разнообразными: гигантские чудовища, быстрые мелкие твари, существа, выплёвывающие неизвестную субстанцию, и даже такие, что ползают по потолку и нападают исподтишка. Всё это сопровождается мрачным визуальным рядом и звуковым напряжением, усиливающим чувство тревоги и безысходности.

Сюжет игры строится вокруг "Путешественника" — агента загадочной организации "Коллектив", отправленного во времени, чтобы спасти людей, погибших в результате апокалипсиса. Игрокам предстоит не только выжить в новой реальности, но и раскрыть тайны прошлого и настоящего.

В финале трейлера разработчики вновь подтвердили: Cronos: The New Dawn выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S до конца 2025 года.

26
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
OPen man

ожидалось большего. ну хз. может если сюжет вытянет.

5
BAZKIN

Выглядит интересно
Очень веет Дед Спейсом

4
nonamerz1

даже калисто не веет, не то что дед спейсом

PaNaToMaN

Выглядит годно,посмотрим шо выйдет

3
Saenus

Интересно посмотреть!

1
saa0891

Блин ну ролик просто шикарный, будут ждать игру.

1
Суровый Нуб

прям 12 обезьян) там тоже в прошлое отправляли Брюса чтобы всех спасти)не оттуда сюжет часом)

Krapdor

Эх, жаль что нет расчлененки как в космическом деде

WerGC

такие игры мы любим,Dead Space вернулся ура!!!!!

Деиман

блин очень даже круто, я никогда бы не поверил если бы мне сказали 3 года назад что это проект от блуберов )

Grimnebulin

Помнится мне уже был один польский Dead Space

badnes

Всё отлично, кроме шлема))

VIGITAL1

Такой вроде в длс будет,но не точно.

Кринжовник

Все видят Dead Space там, где может оказаться Callisto Protocol ;)

VIGITAL1

Больше всего переживаю за стрельбу,если она будет как SH2,то пиши пропало.